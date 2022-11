﻿Leipzigs OBM Jung kündigt Verzögerungen bei Energiepreisbremse und Wohngeld an

Kampf gegen Wildparker, Lichtblick am „Astoria“: Das war der Donnerstag in Leipzig

Allen Autoverzichts-Appellen zum Trotz bleibt das Wildparken am Stadion bei Großveranstaltungen ein Ärgernis. Jetzt landete das Thema im Stadtrat und nimmt hier erneut Fahrt auf. Ein Sofortprogramm soll her, um das Problem in den Griff zu bekommen. Gute Nachrichten gibt es indes beim Baugeschehen in der Innenstadt: Am Hotel Astoria wird nach längerer Auszeit nun wieder gewerkelt.