﻿Radweg am Hauptbahnhof: Leipzigs OBM Jung erklärt Stadtrat für nicht zuständig und lehnt Sondersitzung ab

Leipzig. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat die von Teilen der Ratsversammlung geforderte Einberufung einer Sondersitzung des Stadtrates zur Neuordnung des Ringverkehrs vor dem Hauptbahnhof abgelehnt. Dennoch will er einer Debatte über die Mobilität der Zukunft nicht ausweichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontroverse über Leipziger Verkehrspolitik

Die Freibeuter-Fraktion hatte die Sondersitzung beantragt – mit dem klaren Ziel, die Reduzierung der Fahrspuren vor dem Hauptbahnhof zurückzunehmen. Von den bisherigen vier Kfz-Spuren stehen für den Geradeaus-Verkehr nach der Einrichtung eines Fahrradweges nur noch zwei Streifen zur Verfügung. Das hat in Teilen des Stadtrates und der Bürgerschaft eine große Kontroverse über die Verkehrspolitik der Stadt ausgelöst. Rund 25.000 Menschen unterzeichneten mittlerweile eine Petition gegen die Verkehrsneuordnung. Beim Ring handelt es sich um eine der wichtigsten und meistbefahrenen Straßen Leipzigs.

In seinem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden, das der LVZ vorliegt, begründete Jung seine Ablehnung einer Sondersitzung und sprach darin dem Stadtrat die Zuständigkeit ab. Es handele sich im konkreten Fall um die Umsetzung einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung, die ausschließlich der „Verbesserung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs“ vor dem Hauptbahnhof diene. Dafür liege die Hoheit nach dem Willen des Gesetzgebers einzig bei ihm, also der Verwaltung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): Es geht um die „Verbesserung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs“ . © Quelle: André Kempner

OBM will „möglichst großen Konsens“ erreichen

Ungeachtet dessen sieht der OBM jedoch „grundhaft Gesprächsbedarf zur künftigen konzeptionellen Umsetzung der Verkehrs- und Mobilitätsstrategie“. Daher regte er für die Ratsversammlung im Mai eine verkehrspolitische Stunde an, auf der Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) und alle Fraktionen Gelegenheit haben, ihre Standpunkte über den Verkehr der Zukunft auszutauschen. „Über die Ausgestaltung einer menschlichen, zukunftsfähigen und klimaschonenden Mobilität und die Förderung des Umweltverbundes müssen wir miteinander sprechen und einen möglichst großen Konsens erreichen“, appellierte Jung.

Morlok: Prioritäten auf den Prüfstand stellen

Seine Fraktion stimme dem Vorschlag des OBM zu und verzichte auf die Sondersitzung, erklärte der Vize-Chef der Freibeuter-Fraktion, Sven Morlok (FDP), auf Anfrage der LVZ. „Ich erwarte vom OBM allerdings, dass er Konsequenzen aus der Situation und vor allem aus der Tatsache zieht, dass insbesondere die Ortsteile schlecht an das ÖPNV- und Radwegenetz angebunden sind. Er muss eine klare Ansagen hinsichtlich der Prioritätensetzungen in seiner Verwaltung machen“, forderte Morlok.

FDP-Politiker Sven Morlok fordert eine bessere Anbindung der Ortsteile am Stadtrand an das ÖPNV- und Radwegenetz. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die CDU hatte sich zuletzt zwar für eine Abschaffung der themenpolitischen Stunden des Stadtrates ausgesprochen. „Grundsätzlich bin ich aber gern bereit, das Thema Verkehre und wie gehen wir in Leipzig damit, noch mal in einem grundsätzlicheren Rahmen zu diskutieren“, sagte Fraktionsvorsitzender Frank Tornau.