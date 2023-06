Burkhard Jung neuer Präsident von Verbund Eurocities

Kostenfrei bis 16:13 Uhr lesen

Wohnungsmarkt

Leipzig greift erneut in den Wohnungsmarkt ein. Mieter würden immer wieder „unfaires Gebaren“ von Eigentümer erleben, seien aber nicht in jedem Fall in der Lage, sich dagegen zu wehren. Nun will der Stadtrat sie mit einem neuen rechtlichen Instrument länger vor Kündigung schützen.