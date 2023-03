Leipzigs Parkleitsystem ab Dienstag erneut außer Betrieb – das ist der Grund

Die Anzeigen bleiben schwarz: Das elektronische Parkleitsystem der Stadt Leipzig, mit dem darüber informiert wird, wie viel Platz noch in den verschiedenen Parkhäusern vorhanden ist, fällt ab Dienstag für mehrere Tage aus. Die Verwaltung informierte am Freitag über die Gründe.

Parkleitsystem in Leipzig. Deaktivierte Parkleittafel am Ring.

Leipzig. Das elektronische Parkleitsystem der Stadt ist in der Zeit vom 14. bis 22. März erneut außer Betrieb. Die entsprechenden Anzeigeflächen im öffentlichen Raum, die auf die Belegung der Parkhäuser verweisen, bleiben im genannten Zeitraum schwarz. Auch die Daten zum Autoverkehr auf www.leipzig.de können dann nicht aktualisiert werden, wie das Verkehrs- und Tiefbauamt vermeldet. Was steckt dahinter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parkleitsystem: Umzug sorgt für Ausfall

Die Verkehrsmanagementzentrale ist im Januar von der Schützenstraße in die Wurzener Straße umgezogen. Am neuen Standort sollen alle technischen Systeme der Zentrale umfassend modernisiert werden. Mit dem Umzug wurde zunächst das aus mehreren Serverschränken bestehende Bestandssystem am neuen Standort wieder rekonstruiert.

Parallel wurde die umfangreiche Modernisierung der Systeme vorbereitet. Jetzt werden die Rechner auf den neusten Stand der Technik gebracht, wobei auch Hardwarekomponenten ausgetauscht werden müssen, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu steigern. In dieser Zeit wird die Verkehrsmanagementzentrale noch einmal offline gehen. Bereits im Januar kam es zur Deaktivierung der Systeme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Auswirkungen auf die Ampeln der Stadt

Die Steuerung der Ampeln im Stadtgebiet sei auch in den genannten Tagen gesichert, heißt es aus dem Amt. In den kommenden Monaten sei dann ein weiterer Modernisierungsschritt geplant – dieser könne bei laufendem Betrieb der Systeme realisiert werden.

Lesen Sie auch

Die Verkehrsmanagementzentrale steuert und überwacht den Verkehr und die Verkehrsinformationen der Stadt. Beispiele hierfür sind etwa die Dauerzählstellen für Pkw und Fahrräder, Parkraumdetektoren, LED-Informationstafeln sowie die Verkehrsrechner zur Steuerung der über 400 Ampelanlagen der Stadt.