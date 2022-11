﻿Rathaus wird erobert – den Letzten beißt die Löwin

In Leipzig kapern zum Faschingsauftakt Löwin Leila und Gefolge das Rathaus. Aber eines ohne Bürgermeister. Wer den Job übernimmt und was für ein ominöser Schlüssel erobert wird – wir klären auf.

Leipzig. Den Letzten beißt die Löwin. Wenn am heutigen Freitag Leila, die Gallionsfigur des Leipziger Karnevals, zum 11. 11. um 11.11 Uhr den Schlüssel zum Rathaus einfordert, sind alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ausgeflogen. Lediglich ein Repräsentant ist übrig, um die Machtübernahme der Faschingsfreaks zu gewährleisten. Dabei stellt sich die Frage, wo all die anderen Amtsinhaber stecken und welche Person den Job übernimmt? Und was ist das eigentlich für ein ominöser Schlüssel?