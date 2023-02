﻿Leipzigs Schwimmbäder erhöhen wieder die Wassertemperatur

Das Besucher-Minus in Leipzigs Schwimmhallen hat Folgen: Stadt und Betreibergesellschaft haben am Dienstag das große Energiesparen für beendet erklärt. Das Wasser in den Becken wird also wieder wärmer. Doch eine Einschränkung bleibt.

Kinder in Leipzig können wieder in wärmerem Wasser schwimmen lernen.

Leipzig. Während draußen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt gefallen sind, können Wassersportfreunde in Leipzig aufatmen: In den städtischen Schwimmhallen werden die seit dem Herbst geltenden Energiesparmaßnahmen zurückgenommen und die Wassertemperaturen wieder hochgefahren. Die Entscheidung dazu haben Oberbürgermeister, Aufsichtsrat und Geschäftsführung der kommunalen Sportbädergesellschaft jetzt getroffen. Die LVZ hatte zuvor über entsprechende Forderungen aus dem Beirat für Menschen mit Behinderung und den Reihen des Stadtrates berichtet.

Sportbäder-Sprecherin Katja Gläß bestätigte am Dienstag gegenüber der LVZ: „Wir werden die Becken in unseren Hallenbädern jetzt sukzessive hochheizen. Man kann davon ausgehen, dass wir die Temperaturen bis zum Wochenende auf das Niveau vor der Absenkung gebracht haben werden.“

Sauna im Sportbad an der Elster bleibt geschlossen

Die Schwimmerbecken werden dann wieder 28 Grad Celsius haben (derzeit: 26 Grad Celsius). Die Lehrschwimm- und Flachwasserbecken, in denen zum Beispiel Kinder das Schwimmen lernen, kommen dann auf wohlige 30 Grad Celsius (derzeit: 28 Grad Celsius), die Kinderplanschbecken auf 31 Grad Celsius (derzeit: 29 Grad Celsius) und der Whirlpool in der Grünauer Welle auf 32 Grad Celsius (derzeit: 30 Grad Celsius). Die Hallentemperaturen betragen dann wieder 30 Grad Celsius.

Die Sauna im Sportbad an der Elster bleibt allerdings geschlossen. Damit will das Unternehmen weiterhin einen Beitrag zum Energiesparen leisten. Nur die Sauna in der Grünauer Welle ist geöffnet.

Pläne für Schwimm- und Bewegungskurse werden angepasst

Nach den Worten von Sprecherin Gläß sollen nun auch die Schwimm- und Bewegungskurse wieder stattfinden können, die wegen der abgesenkten Temperaturen abgesagt worden waren. Bis die Kurspläne angepasst sind und die neuen Termine stehen, würden allerdings noch einige Tage vergehen.

Zu Beginn der Hallensaison im Herbst waren die Wasser- und Raumtemperaturen in den städtischen Schwimmhallen um pauschal zwei Grad Celsius gesenkt worden. Dies sollte zu Energieeinsparungen von 15 Prozent bei der Sportbäder GmbH führen. Laut Gläß wurde dieses Ziel erreicht. Nach LVZ-Informationen lag die Einsparung bislang sogar bei 25 Prozent.

Im Stadtrat wurde dir Rückkehr zum Normalbetrieb am Dienstag mit Zufriedenheit aufgenommen. „Schwimmen wurde in den vergangenen Monaten zunehmend zur sozialen Frage“, sagte Oliver Gebhardt, Linken-Stadtrat und Aufsichtsrat der Sportbäder GmbH. „Wer es sich leisten konnte, fuhr in die wärmeren Thermen der Umgebung.“ Den städtischen Bädern seien hingegen viele Gäste ferngeblieben. Zeitweilig waren die Besucherzahlen um ein Viertel zurückgegangen.

„Die Einsparziele waren wichtig und richtig und wurden mehr als erreicht“, verteidigte Grünen-Stadtrat Michael Schmidt, der ebenfalls dem Sportbäder-Aufsichtsrat angehört, die im Herbst verfügten Maßnahmen aufgrund der damals angespannte Gasversorgungslage. Nun sei jedoch der Zeitpunkt gekommen, die Wassertemperaturen wieder zu erhöhen.