﻿Martina Münch: „Um Zeltstandorte kommen wir nicht herum“

Leipzig. Nahezu 2200 Plätze muss Leipzig in diesem Jahr in Gemeinschaftsunterkünften neu schaffen, um etwa 3300 Menschen aufnehmen zu können. Das sagen zumindest die Prognosen für 2023. Da kommt die Kommune wohl an weiteren Zeltstädten nicht vorbei. Wie sie das schaffen will und was sie über einen Aufnahmestopp denkt, darüber sprach die LVZ mit Leipzigs neuer Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD).

Am Sonntag gab es erneut Proteste in Stötteritz, weil die Stadt in der Kommandant-Prendel-Allee/Ecke Kolmstraße eine kleine Zeltstadt für Geflüchtete errichtet hat. Wie erklären Sie sich das? Informiert die Stadt die Anwohner nicht rechtzeitig und genügend?

Wir informieren, sobald feststeht, wo eine Unterkunft hinkommt. Bei der Unterbringung von Geflüchteten handelt es sich um eine sogenannte Pflichtaufgabe nach Weisung. Die Stadt muss alle Menschen, die uns zugewiesen werden, unterbringen. Die Standorte von Gemeinschaftsunterkünften werden deshalb durch die Stadtverwaltung festgelegt und nicht in einem Prozess mit Bürgerbeteiligung ausgehandelt. Unmittelbar nach der Entscheidung zu einem neuen Standort werden die betreffenden Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte und der zuständige Fachausschuss schriftlich informiert. Anschließend gibt die Stadt eine Medieninformation heraus. Und wir nehmen dann auf Wunsch an der nächsten Sitzung des Stadtbezirksbeirates oder Ortschaftsrates teil, um Fragen der Mitglieder sowie interessierter Anwohnerinnen und Anwohner zu beantworten. Natürlich habe ich Verständnis, dass manche Menschen verunsichert sind und wissen wollen, was vor ihrer Haustür passiert. Gleichzeitig gibt es Bürgerinnen und Bürger, die Angst haben, dass Rechtsradikale ihre Proteste vereinnahmen.

Wie ist die Auslastung der bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte? Sind alle Kapazitäten ausgereizt?

Bis Ende März reichen die vorhandenen Standorte aus, schon im April benötigen wir zusätzliche Unterkünfte. Deswegen sind wir permanent auf der Suche. Etwa nach Flächen, auf denen wir selbst bauen können. Und nach Häusern, in denen Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet werden können.

Blick auf die neue kleine Zeltstadt im Leipziger Stadtteil Stötteritz: Vor der Gemeinschaftsunterkunft standen sich am vergangenen Sonntag Kritiker und Befürworter der kommunalen Flüchtlingspolitik gegenüber. © Quelle: Christian Modla

Einige Politiker, vor allem von der AfD, fordern bereits einen Aufnahmestopp, um Kommunen eine Atempause zu ermöglichen. Wie sehen Sie das?

Wir sehen ja, was gerade in der Welt passiert. Ob Ukraine-Krieg, Afghanistan, Iran oder die zahlreichen Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent. Überall dort sterben Tausende Menschen, sie werden verfolgt oder sind heimatlos. So entstehen ständig neue Fluchtbewegungen. Deshalb ist es keine Option zu sagen: Hier ist Schluss. Wir erfüllen als Stadt Leipzig unser Soll gemäß dem Königsteiner Schlüssel. Danach werden die Geflüchteten auf die Bundesländer und von diesen an die Städte und Landkreise verteilt. Die Unterbringung ist auch für uns als Stadt Leipzig derzeit mit einer großen Kraftanstrengung verbunden. Das ist aber kein Grund, nach einem Aufnahmestopp zu rufen. Wir sind verpflichtet, die Schutzsuchenden aufzunehmen. Und das werden wir tun.

Wo kommen die Menschen her?

Aus der Ukraine kommen momentan nur noch wenige Menschen, viele sind bereits in ihre Heimat zurückgekehrt. Die meisten Geflüchteten stammen aus Syrien, Venezuela, Georgien, Afghanistan, dem Iran und Irak.

Wie bereiten Sie sich auf diese Herausforderungen vor? Wird es weitere kleine Zeltstädte geben?

Wir wollen Zeltstandorte möglichst vermeiden, aber kurzfristig haben wir keine andere Möglichkeit und sind ständig auf der Suche nach geeigneten Objekten. Dem Sozialamt werden auch leerstehende Hotels, Monteurunterkünfte oder Hostels angeboten. Gleichzeitig suchen wir aktiv nach bestehenden Gebäuden, die kurzfristig bezugsbereit sind. So haben wir uns zum Beispiel entschieden, ein Haus für 30 Menschen an der Lindenthaler Hauptstraße zu nutzen. Das haben wir im Februar im Ortschaftsrat mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Die Bevölkerung vor Ort möchte besser informiert werden. Und es gibt Proteste gegen die Unterkunft. Deshalb werde ich in der nächsten Woche erneut an einer Sitzung des Ortschaftsrates teilnehmen.

Turnhallen schließen Sie aus?

Wir wollen keine Turnhallen belegen, das ist uns wichtig. Natürlich weiß ich nicht, wie sich die Situation in einem Jahr verändert. Mit der Ukraine haben wir ja erlebt, wie schnell zusätzliche Unterkünfte benötigt werden. Wir möchten aber allen Schulen den Sportunterricht ermöglichen. Deswegen sind wir gezwungen, auf Zelte als temporäre Unterbringung auszuweichen. Auch wenn diese teuer sind.

Ist es überhaupt noch möglich, Menschen aus Zeltstädten in normale Wohnungen zu vermitteln?

Das ist schwierig, da die Wohnsituation in Leipzig angespannt ist. Gerade im Bereich jener Wohnungen, die sich Menschen leisten können, die keinen großen Geldbeutel haben. Da konkurrieren Wohngeldempfänger mit älteren Menschen, die eine niedrige Rente beziehen, oder mit Studierenden um die wenigen Wohnungen, die es noch gibt. Der Plan ist ja, dass Geflüchtete möglichst im ersten Jahr aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung ausziehen können. Das gelingt derzeit nur bei etwa der Hälfte der Fälle. Unser Ziel bleibt jedoch nach wie vor die dezentrale Unterbringung.

Werden jetzt Unterkünfte auf Vorrat geplant?

Darauf hat mein Vorgänger Thomas Fabian viel Wert gelegt. Und das war umstritten, weil die Stadt dann leerstehende Unterkünfte finanzieren musste. Es hat sich aber gezeigt, dass dies notwendig und sinnvoll war. Deshalb konnten wir zumindest bisher fast alle Menschen in Häusern unterbringen. Wir müssen aber weiterplanen, da wir in diesem Jahr weitere3300 Menschen aufnehmen sollen. Da alles schnell gehen muss, kommen wir um Zeltstandorte als Zwischenlösung nicht herum.

Der Bau einer Unterkunft auf städtischem Areal in der Diezmannstraße war auf Eis gelegt worden. Wird das Vorhaben reaktiviert?

Daran arbeiten wir und werden darüber rechtzeitig informieren. Es wird allerdings bis etwa 2027 dauern, bis dort eine Gemeinschaftsunterkunft gebaut sein wird.

Gibt es noch genügend Personal und ehrenamtliche Helfer für die Betreuung?

Wir übergeben die Betreibung der Unterkünfte an freie Träger und Unternehmen wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Johanniter-Unfallhilfe, Pandechaion oder European Homecare. Mit der Saxonia Catering GmbH haben wir bei Zeltstandorten gute Erfahrungen gemacht. Der Fachkräftemangel macht sich auch unter Sozialarbeitern bemerkbar, weshalb mitunter auch Menschen mit anderen ergänzenden Qualifikationen eingestellt werden. Über die professionelle Unterstützung durch Sozialarbeiter in den Gemeinschaftsunterkünften hinaus ist es aber auch notwendig, dass Leipzigerinnen und Leipziger uns ehrenamtlich unterstützen. Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Kriegsflüchtlingen war und ist seit einem Jahr sehr groß. Da ist viel Gutes entstanden. Und wir hoffen, dass insbesondere an neu entstehenden Standorten die Nachbarschaft unterstützt. Wir benötigen nach wie vor engagierte Menschen, die Kindern bei den Hausaufgaben oder Familien bei Behördengängen helfen oder einfach als Nachbarn da sind. Integration gelingt meist da besonders rasch, wo Menschen, die Zuflucht bei uns suchen, wieder einen funktionierenden Alltag haben. Dazu gehören Kindergarten- und Schulbesuch für die Kinder, Sprachkurse für Erwachsene und eine Chance, wieder zu arbeiten und eigenes Geld zu verdienen.