﻿Martina Münch: St. Georg ist zentraler Stützpfeiler für medizinische Versorgung in Leipzig

Leipzig. Sie muss die Wohngeldreform umsetzen, sich um die Zukunft städtischer Krankenhäuser wie das St. Georg kümmern, für die Unterbringung Geflüchteter sorgen – Leipzigs Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) ist mittlerweile mehr als 100 Tage im Amt. Eine erste Bilanz.

Sie sind Marathonläuferin, haben Sie zur Wahl im Stadtrat gesagt. Welche Hürden konnten Sie in den ersten Monaten als Bürgermeisterin schon nehmen?

Marathon ist eine lange Strecke. Wenn man zu schnell losläuft, dann fehlt am Ende die Kraft, sie durchzustehen. So gesehen bin ich vielleicht die ersten fünf Kilometer gelaufen. Die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen, die uns zugewiesen werden, ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Wichtig ist es, Wohnraum zu schaffen, aber auch dafür zu sorgen, dass Integration gelingen kann. Da geht es uns wie anderen Kommunen in Deutschland.

„Die Stadt Leipzig hat eine Pflichtaufgabe zu erfüllen“

Sie erfahren viel Widerstand, weil Menschen sich gegen Asylbewerberunterkünfte in ihrer Nachbarschaft stemmen. Wie gehen Sie damit um?

Wir möchten, dass die Aufnahme von Geflüchteten gelingt. Und dazu gehört, dass die Menschen, die in der Nachbarschaft leben, gut informiert sind und vielleicht an der ein oder anderen Stelle die Neuankömmlinge unterstützen. Deshalb sind wir im intensiven Austausch mit den Menschen vor Ort, den Ortschaftsräten und Stadtbezirksbeiräten und informieren im Rahmen der öffentlichen Gremiensitzungen. Nach Möglichkeit gibt es auch Tage der offenen Tür, damit sich alle Nachbarn selbst ein Bild von der jeweiligen Unterkunft machen können. Fakt ist, es gibt ein Grundrecht auf Asyl – und die Stadt Leipzig hat eine Pflichtaufgabe zu erfüllen, die uns zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen.

Mit Ihrem Amtsantritt ist eine neue Wohngeldreform in Kraft getreten, die die Zahl der Berechtigten erhöht hat. Wie viele Neuanträge gab es? Ist es zur Antragsflut gekommen?

Im Januar haben wir deutlich gespürt, dass die Zahl der Anträge stark steigt. Wir hatten 4267 Anträge insgesamt, davon 1904 Erstanträge. Im letzten Jahr waren es nur 396 Erstanträge. Dadurch verlängert sich natürlich die Bearbeitungsdauer. Momentan dauert es daher im Schnitt 99 Tage, bis ein Bescheid erstellt wird.

Das klingt lange. Unbearbeitete Wohngeldanträge stapeln sich. Wie will Leipzig da schneller werden?

Ich weiß, dass 99 Tage eine lange Zeit sind, wenn man auf das Wohngeld wartet. Ich setze darauf, dass wir schneller werden. Wir haben vom Stadtrat 30 neue Stellen für die Bearbeitung des Wohngelds bewilligt bekommen, die mittlerweile fast alle besetzt sind. Diese neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen zunächst gründlich eingearbeitet werden, und das braucht seine Zeit. Die Bescheide müssen schließlich rechtssicher sein.

„Bedingungen für Entwicklung der Krankenhäuser sind kompliziert“

Energiekosten, Inflation, Folgen der Corona-Pandemie haben die Krankenhäuser in Bedrängnis gebracht. Leipzig zahlt seinem städtischen Klinikum St. Georg eine Überbrückungshilfe von 100 Millionen Euro. Wie groß sind Ihre Sorgen ums St. Georg?

Das Sankt Georg ist gut für die Zukunft aufgestellt, trotzdem sind die Bedingungen für die Entwicklung der Krankenhäuser kompliziert. Das liegt am Fachkräftemangel, an den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und auch an den Plänen zur Krankenhausstruktur durch den Bund. Ich beobachte daher die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit. Wichtig ist, dass wir den neuen Zentralbau in Wiederitzsch zügig voranbringen. Dafür sind die ersten Kredite ausgereicht worden. Zum Zukunftskonzept am St. Georg gehört auch die Errichtung des Infektionsschutzzentrums, das für ganz Mitteldeutschland zuständig ist.

Das St. Georg mit verschiedenen Häusern ist in Turbulenzen, betreibt aber zwei Standorte in Eutritzsch und Grünau. Hält die Stadt daran fest?

Beide Standorte sind sinnvoll und haben wichtige Aufgaben, und das wird auch so bleiben. Aufgrund der neuen Herausforderungen wird es aber eine stärkere Spezialisierung geben. In Grünau wird die ambulante Medizin gestärkt, gerade für junge und alte Menschen. In Eutritzsch bleiben die bewährten Spezialbereiche, wie beispielsweise das Brandverletztenzentrum oder die Infektiologie. Das St. Georg ist ein zentraler Stützpfeiler für die medizinische Versorgung der Menschen in Leipzig. Mit dem Neubau haben wir die Chance, das Krankenhaus nach den neuesten medizinischen Anforderungen auszurichten.

In Grünau gibt es eine Notaufnahme, die keine medizinischen Einheiten wie eine Chirurgie hat. Ist das wirtschaftlich?

Eine Notaufnahme ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die Menschen vor Ort. Da geht es nicht primär um wirtschaftliche Kriterien. In Grünau werden wir auf jeden Fall die Akutgeriatrie mit einer Tagesklinik sowie die Kindernotfallambulanz und -pädiatrie sowie die Onkologie ausbauen.

„Auch Prävention ist ein Thema“

Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Sie benötigen Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen und für Asylbewerber. Aber auch für Obdachlose, denen mit Projekten wie „Housing First“ geholfen werden soll. Wie kann das angesichts der Wohnungsknappheit funktionieren?

Wir brauchen in Leipzig mehr Wohnungen mit einer bezahlbaren Miete, die für Menschen mit kleinem Geldbeutel zu finanzieren sind. Auch für Obdachlose, Drogenabhängige und Menschen in Problemlagen. Da haben wir eine große Herausforderung vor uns. Housing First ist ein guter Ansatz, um obdachlose Menschen wieder mit Wohnraum zu versorgen. Die ersten Zwischenergebnisse zeigen, dass das auch in Leipzig gut funktioniert. Wichtig ist, dass wir die Menschen dabei intensiv unterstützen und begleiten. Das ist kostenintensiv, hilft aber, die Menschen von der Straße zu bringen. Der Bedarf ist sicherlich größer als die 25 Wohnungen, die wir derzeit anbieten.

Was sind die nächsten Herausforderungen?

Wir werden im Juni dem Stadtrat einen aktuellen Mietspiegel zur Qualifizierung vorlegen, der Mietern und Vermietern als Orientierungshilfe dient, welche Mieten angemessen sind. Auch beim Thema öffentlicher Gesundheitsdienst und Digitalisierung gibt es viel zu tun. Gut, dass der öffentliche Gesundheitsdienst durch die Pandemie stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist und gestärkt wurde. Auch Prävention ist ein Thema, das mir besonders wichtig ist – da müssen wir die Menschen besser erreichen.