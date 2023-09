Welcher Spielplatz ist der beste in Leipzig?

Leipzig. Spielplätze sind für Kinder und Heranwachsende Orte zum Toben, Spielen und Entdecken. Für die Erwachsenen sind es Orte, um sich auszutauschen und eine schöne Zeit mit den Kindern zu verbringen. Im neuen Teil von „Leipzigs Beste“ suchen wir Ihren Lieblingsspielplatz in Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Messestadt gibt es zirka 300 Spielplätze, wie auf der offiziellen Webseite der Stadt Leipzig zu erfahren ist. Die Spielplätze in öffentlichen Grünanlagen reichen vom Abtnaundorfer Park im Leipziger Nordosten, den „Albrecht-Dürer-Platz“ in der Südvorstadt und „Am Auensee“ in Wahren bis zum Spielplatz „Am Rehbacher Anger“ in Hartmannsdorf-Knautnaundorf. Verraten Sie uns gerne Ihren Lieblingsplatz – ob im Hinterhof oder im Leipziger Auwald.

Wir suchen Leipzigs besten Spielplatz – hier können Sie mitmachen!

Teilnahme per Umfrage: Nennen Sie uns den Spielplatz in Leipzig, den Sie am liebsten mit Ihren Kindern oder Enkeln besuchen. Vielleicht gefällt Ihnen ein besonders großer Abenteuerplatz, der Kinder vieler Altersgruppen glücklich macht oder eher ein kleiner und überschaubarer Platz im Auwald? Wir freuen uns auf Ihre Antworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teilnahme per E-Mail: Schreiben Sie uns Ihren Favoriten mit Ortsangabe oder Adresse und gern auch mit einer kleinen Begründung per E-Mail an feedback@lvz.de.

Mitmachen via Facebook und Instagram: Unsere Spielplatz-Umfrage läuft auch in den sozialen Netzwerken auf dem Facebook- und dem Instagram-Kanal der LVZ.

Leipzigs bester Spielplatz mit finaler Abstimmung

Aus den meistgenannten Einsendungen können Sie demnächst beim LVZ-Voting über Ihren Lieblingsspielplatz in Leipzig abstimmen. Die beliebtesten Spielplätze werden anschließend auf lvz.de vorgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits gewählt haben unsere Leserinnen und Leser bei „Leipzigs Beste“ die angesagtesten Spätverkaufsstellen, die beliebtesten Biergärten der Stadt, die schönsten Seen sowie die Cafés und Bäckereien, in denen es in Leipzig den leckersten Kuchen gibt.

LVZ