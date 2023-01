Leipzigs Sportbäder suchen Verstärkung für die Freibadsaison

Leipzig. Während andere den Schnee herbeisehnen, bereiten Leipzigs Sportbäder die diesjährige Freibadsaison vor: Das Unternehmen sucht derzeit Personal zur Verstärkung der Freibadteams – Rettungsschwimmer in Vollzeit oder Teilzeit, Kassenmitarbeiter und Badewarte in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bewerber sollten im Zeitraum April bis September in den Freibädern mitarbeiten“, so Martin Hagedorn, Personalverantwortlicher der Bäderbetriebe. Kandidaten sollten flexibel sein, denn die Arbeitstage seien mitunter lang. „Man ist auch an den Wochenenden im Einsatz“, so Hagedorn. Wegen des demografischen Wandelns suche das Unternehmen auch Stammpersonal.

Alle Details und Ansprechpartner zu den angebotenen Stellen finden sich im Internet unter www.L.de/jobs-sportbäder. Darüber hinaus stellen die Sportbäder ihre Stellen zur Leipziger Jobmesse am 28. Januar, von 10 bis 16 Uhr, im Congress Center der Leipziger Messe vor. Der Eintritt ist frei. Alle Informationen unter https://jobmesse-leipzig.de.