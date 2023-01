﻿Leipzigs Stadtplaner lehnen mehr Bauland für Eigenheime ab

Leipzig. Die Leipziger CDU ist empört über eine Auskunft vom Rathaus zum Thema Bauland für Eigenheime. Ihr Stadtrat Falk Dossin hatte jüngst beim Stadtplanungsamt nachgefragt, welche Schlüsse die Verwaltung aus „den bereits seit Jahren anhaltenden Abwanderungstendenzen bei jungen Familien“ zieht. Anlass war ein Bericht des Statistikamtes vom Oktober 2022. Laut den Daten zogen in den letzten zehn Jahren 19.000 Leipziger Familien mit Kindern ins Umland.

In der nun veröffentlichten Antwort macht das Stadtplanungsamt zunächst eine Gegenrechnung auf. „Den zwischen 2016 und 2021 jährlich durchschnittlich rund 2000 fortgezogenen Familien mit Kindern standen jährlich durchschnittlich auch 1400 zugezogene Familien gegenüber“, heißt es da. Außerdem würden in Leipzig ständig neue Familien gegründet. So sei die Zahl der Haushalte mit minderjährigen Kindern in den letzten zehn Jahren von 41.600 auf 52.700 gewachsen. Gibt es also gar kein Problem?

Saldo der Familien beträgt 600 im Jahr

Aus Sicht von Dossin sind es vor allem einkommensstarke Familien und damit auch wichtige Steuerzahler, die Leipzig verlassen. „Sie müssen ins Umland ausweichen, weil sie hier keine Chance haben, sich ein Haus zu bauen oder eins zu kaufen“, sagt er. Im Stadtgebiet werde viel zu wenig Bauland für Eigenheime ermöglicht. In der Folge kletterten die Preise – auch für Bestandshäuser – auf ein Niveau, das selbst Gutverdienende nicht bezahlen könnten. Tatsächlich entstanden seit 2017 in Leipzig jeweils nur noch rund 100 Eigenheime und Reihenhäuser pro Jahr. Früher galten jährlich 350 bis 500 als normal. Ende 2020 wurden Einfamilienhäuser aller Baualtersklassen in Leipzig für durchschnittlich 3175 Euro pro Quadratmeter angeboten. Ende 2022 waren es bereits 3516 Euro, hat das Forschungsinstitut Empirica ermittelt.

Nach Prognosen des Baudezernates werden in Leipzig bis 2030 rund 1500 Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser fehlen. Bis 2040 wachse das Manko um weitere 5000 Parzellen. Es sei unstrittig, dass „die zunehmende Wohnungsmarktanspannung“ zur Suburbanisierung beiträgt, räumen die Planer in ihrer aktuellen Antwort ein. Doch zeitnah mehr Flächen für Eigenheime ausweisen – das wollen sie trotzdem nicht. Begründung: „Mit dem Beschluss zum Stadtentwicklungsplan Wohnbauflächen im Oktober 2022 hat sich die politische Mehrheit im Stadtrat gegen eine zügige Baurechtschaffung für den individuellen Wohnungsbau positioniert.“

Viel Investoren-Interesse in Lindenthal

Diese Auslegung des Beschlusses sei schlichtweg falsch, kritisiert CDU-Stadträtin Sabine Heymann, die auch den Baufachausschuss leitet. „Vereinbart war, dass sich die Planer zügig mit den Ortschaftsräten austauschen, wo weitere Eigenheimsiedlungen sinnvoll sind. Unsere Fraktion erwartet, dass der Prüfauftrag nun zügig umgesetzt wird.“ Zum Beispiel gebe es in Lindenthal großes Interesse von Investoren, mehrgeschossige Wohnhäuser zu errichten. „Aber die Lindenthaler wollen, dass ihre Ortstruktur mit Ein- und Zweifamilienhäusern erhalten bleibt, dass die Entwicklung in dieser Richtung erfolgt. Auch andere Ortsteile wollen keine Großwohnsiedlungen.“

Familie

In der Parkstadt Portitz könnten längst 150 weitere Eigenheim-Parzellen zur Verfügung stehen, mahnt Dossin. „Das Rathaus zieht die Planungsprozesse leider unendlich in die Länge. Und die Stadt Eilenburg freut sich darüber, weil sie so viele Neubürger aus Leipzig bekommt. Aber die meisten fahren zur Arbeit dann auch wieder nach Leipzig, was kaum besser für den Klimaschutz ist. Ich möchte, dass wir einen bunten Mix an Wohnformen anbieten können.“

Planer für Alternativen zum Eigenheim

Laut ihrer Antwort wollen die Stadtplaner nun „zunächst die Themen Wohnangebote für Familien sowie Generationswechsel in Einfamilienhaussiedlungen vertieft bearbeiten. Daraus sollen attraktive Alternativen zum individuellen Wohnungsbau entwickelt werden.“ Ohnehin könne nicht jeder Familienwegzug verhindert werden. Neben dem Mangel an bezahlbaren großen Wohnungen oder von Bauland gebe es dafür auch andere, zum Beispiel familiäre oder berufsbezogene Gründe, schreiben sie.