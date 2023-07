﻿Leipzigs Stadtrat lehnt Motorboote auf dem Cospudener See ab

Leipzig. Die Botschaft ist eindeutig: Der Leipziger Stadtrat möchte keine motorisierten Boote mit Verbrennungsmotor auf dem Cospudener See. Doch wie das verhindern? Darüber wurde am Mittwoch in der Ratsversammlung auf Antrag der Linken diskutiert. „Wenn es auf dem Cossi zugeht wie in der Innenstadt während der Rushhour, dann hat dies nichts mehr mit Erholung zu tun“, sagte Michael Neuhaus (Die Linke). Er warf der sächsischen Landesregierung vor, dass deren „Verantwortungsdiffusion schlimmer als in jeder Studenten-WG“ sei.

Anlass für die Debatte: der Entwurf für eine Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen. Dieser sieht auf Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes vor, dass der Cospudener See neben Fahrgastschiffen und Segelbooten auch für Motorsportboote freigegeben wird. Davon ausgenommen soll nur die Südspitze des Sees sein – aus Tierschutzgründen. Bislang ist das Befahren des Gewässers mit Motorbooten nur mit Einzelgenehmigung möglich. Die Stadtverwaltung möchte den Status quo beibehalten, lehnt eine uneingeschränkte Nutzung des „Cossis“ ab.

Leipzigs rechtliche Möglichkeiten sind begrenzt

Doch rechtlich durchsetzen kann Leipzig dies wohl nicht. Wie die Verwaltung in ihrem Standpunkt einräumt, stellen die Motorboot-Pläne des Freistaates keinen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar, weil sie die Planungshoheit der Stadt nicht beeinträchtigen. Denn die Kommune hat für den Cospudener See keinen Bebauungsplan erlassen, beabsichtigt dies auch nicht. „Auch spricht nichts dafür, dass die Freigabe des Cospudener Sees die Entwicklung der Stadt (als Ganzes) nachhaltig beeinflussen könnte“, heißt es seitens der Dezernate Bau und Umwelt.

Die Linken wollen nichtsdestotrotz erreichen, dass die Staatsregierung die uneingeschränkte Schiffbarkeit des Cospudener Sees gar nicht erst erklärt und das Sächsische Wassergesetz entsprechend novelliert. Das fordern auch mehr als 10 500 Menschen in einer Petition, die das Vorhaben grundsätzlich ablehnt. Initiiert hat sie der Leipziger Umweltbund Ökolöwe.

51 Volksvertreter lehnen Motorboote auf dem „Cossi“ ab

Jürgen Kasek (Grüne) plädierte sogar dafür, das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Leipziger Auwald“ auf Leipziger Flur bis zur südlichen Stadtgrenze auszuweiten. Gemeinsam mit Markkleeberg, Zwenkau sowie dem Landkreis Leipzig solle sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) für eine Ausweitung des LSG „Leipziger Auwald“ auf die noch nicht unter Schutz gestellten Flächen des Cospudener Sees einsetzen. Dazu Sabine Heymann (CDU): „Das geht deutlich über das Thema hinaus. Die Auswirkungen müssen im Ausschuss erst gründlich diskutiert werden.“ Das wurde so beschlossen. Einer Abfuhr für Motorboote auf dem See stimmte der Rat mit 51 Stimmen zu – nur die AfD war dagegen.

Falls der Freistaat Sachsen die uneingeschränkte Schiffbarkeit erklärt, will die Leipziger Verwaltung ihre Erfolgsaussichten bei einem Widerspruch beziehungsweise einer Klage noch einmal prüfen. Ziel sei es, dass das Wassergesetz nachgebessert und darin rechtssicher klargestellt wird, dass zwischen fossilen und nichtfossilen Antriebstechnologien unterschieden wird.

Ökölöwe: „Den Worten Taten folgen lassen“

Tino Supplies, Geschäftsführer des Umweltbundes Leipziger Ökolöwe, forderte im Gespräch mit der LVZ, dass auf den Stadtratsbeschluss weitere Schritte folgen. „Wir erwarten von OBM Jung, dass er den Worten Taten folgen lässt und in Widerspruch zum laufenden Verfahren geht“, sagte er. Supplies sprach sich ebenfalls für eine Ausweitung des Landschaftsschutzgebiets „Leipziger Auwald“ aus, nahm auf Ebene des Freistaates aber auch Verkehrs- und Innenministerium in die Pflicht. Sie hätten laut Wassergesetz die Möglichkeit, die Schifffahrt zu beschränken. „Ich habe die dringende Erwartung, dass hier keine Entscheidung gegen den Willen der Bevölkerung durchgedrückt wird“, betonte der Geschäftsführer der Ökolöwen.

Offen blieb am Mittwoch zunächst, welche Folgen das Stadtratsvotum auf das laufende Verfahren hat. Die Landesdirektion Sachsen äußerte sich gegenüber der LVZ zunächst nicht. Das Verfahren zur „Feststellung der Fertigstellung“, so wird der Vorgang bei der Behörde bezeichnet, befindet sich derzeit im Abwägungsprozess. Dabei werden Stellungnahmen, die im Rahmen der Anhörung eingegangen sind, ausgewertet.

Die Landesdirektion selbst hatte zuletzt gegenüber der LVZ erklärt, dass sie kaum Spielraum sehe, Boote mit Verbrennerantrieb vom See auszusperren. Grund sei das Sächsische Wassergesetz aus dem Jahr 2013: In diesem wurden die Tagebauseen grundsätzlich als „schiffbare Gewässer“ eingestuft – und Fahrgastschifffahrt sowie „nichtmotorangetriebener und motorangetriebener Sportbootverkehr“ zugelassen.

