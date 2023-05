﻿Leipzigs Stadtverwaltung bekommt einen Kohlendioxid-Preis – was bedeutet das?

Leipzig. Das Ziel ist ambitioniert: Die Leipziger Stadtverwaltung mit ihren mehr als 9000 Beschäftigten will bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Doch allein mit Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern oder elektrischen Dienstwagen wird das nicht gelingen. Wie also kann eine Kommunalverwaltung ihre Treibhausgasemissionen auf Null reduzieren? Im Neuen Rathaus geht man nun einen wichtigen Schritt in die Richtung und führt das sogenannte Green Budgeting ein. Die LVZ erklärt, was sich dahinter verbirgt.

Was ist Green Budgeting?

Green Budgeting – englisch für Grüne Finanzplanung oder Klimahaushalt – ist ein Instrument zur besseren Ausrichtung öffentlicher Haushaltspolitik an Klima- und Umweltzielen. Letztlich geht es darum, mit jedem von der öffentlichen Hand eingenommenen und ausgegebenen Euro die größtmögliche Nachhaltigkeitswirkung zu erreichen.

Warum führt Leipzig einen Klimahaushalt ein?

Der Stadtrat hatte angesichts der fortschreitenden globalen Erderwärmung 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Daraufhin verabschiedete er ein Energie- und Klimaschutzprogramm mit dem Ziel, für die gesamte Stadt Leipzig bis spätestens zum Jahr 2040 die Klimaneutralität zu erreichen, für die Stadtverwaltung sogar schon fünf Jahre früher. Wesentlicher Knackpunkt: „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, wie viel CO2 die Stadtverwaltung emittiert“, sagt Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) gegenüber der LVZ. Diese Lücke wird jetzt geschlossen.

Was genau ist ein Klimahaushalt?

Vereinfacht gesagt: Der Stadthaushalt wird um eine Klimakomponente, die CO2-Emissionen, erweitert. „Wir lassen keinen Bereich der Verwaltung aus“, erklärt der Finanzchef. Im Idealfall kann auf diese Weise die Nachhaltigkeit der Verwaltung über den kommunalen Haushalt gesteuert werden. Aus der CO2-Bilanz lassen sich dann konkrete Schritte zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen bei einzelnen Maßnahmen und Prozessen ableiten. Das funktioniert beispielsweise für Fahrzeugbeschaffung schon heute ganz gut. So erwirbt die Stadt etwa nur noch E-Autos und keine Verbrenner. Die Kulturbetriebe entwickeln gerade für ihre Bereiche einen CO2-Rechner. Doch für die ganze Aufgabenbreite einer Kommunalverwaltung (Bonew: „Vom Apfel in der Kantine bis hin zum Radlader für die Stadtforstranger“) reichen die vorhandenen CO2-Rechner nicht.

Welche Auswirkungen hat eine CO2-Bilanz?

Konkretes Beispiel: In der Friedrichshafener Straße hat sich die Stadt gegen die Sanierung einer bestehenden Kindereinrichtung und stattdessen für einen Neubau entschieden, weil letzterer billiger ist. Bonew: „Wäre der Neubau auch dann noch preiswerter, wenn wir einen CO2-Preis in der Rechnung hätten?“ Es geht aber auch darum, über wie viele Büros und mit welcher Ausstattung die Verwaltung künftig noch verfügen soll. „Das alles wird Einfluss auf unser Beschaffungswesen haben“, ist der Kämmerer überzeugt. Bislang entscheidet nur der Geldwert darüber, ob ein Angebot wirtschaftlich oder unwirtschaftlich ist. Ob das Produkt klimaschädlich hergestellt, über Tausende Kilometer transportiert werden muss oder Klimafolgeschäden durch seinen Gebrauch auslöst – all das fließt in die Wirtschaftlichkeitsberechnung noch nicht ein. Mit den konkreten CO2-Emissionen und dem CO2-Preis würde sich das ändern. Es geht in letzter Konsequenz auch darum, an wen die Stadt künftig öffentliche Gelder verteilt, welche Projekte sie finanziell fördert, ob sie damit Treibhausgasemissionen auslöst oder verhindert?

Wie läuft die Umsetzung?

In einem Pilotprojekt mit dem Kompetenzzentrum öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge, der InfraRes GmbH und dem Deutschen Institut für Urbanistik, für das in diesem und dem kommenden Jahr ingesamt 339 150 Euro veranschlagt sind, will die Stadtverwaltung anhand des laufenden Doppelhaushalts 2023/24 zunächst ermitteln, wie viel Kohlendioxid sie durch die Erfüllung der Aufgaben pro Jahr produziert. Geplant ist dazu die Entwicklung eines CO2-Rechners für die Stadtverwaltung. Leipzig wäre damit Vorreiter in Deutschland.

Wird die Verwaltung der Stadt dadurch noch teurer?

Bonew: „Ich bin gespannt, was rauskommt, aber das glaube ich nicht.“ Green Budgeting könnte vielmehr dazu beitragen, die Klimadebatte zu versachlichen. „Wir wollen wissenschaftlich fundiert auf die Klimakrise Antworten geben“, betont der Kämmerer. „Es ist auf jeden Fall eine Riesenchance für unsere mittelständischen Firmen.“