﻿Gaspreis zieht an – Leipzigs Stadtwerke-Chef hofft auf einen milden Winter

Leipzig. Der Gaspreis ist in der vergangenen Woche wieder sprunghaft angestiegen – zeitweise um mehr als 30 Prozent auf über 40 Euro pro Megawattstunde. Die Gründe dafür liegen in Australien. Dort bahnt sich ein Arbeitskampf in einigen Fabriken an, in denen aus Erdgas flüssiges LNG hergestellt und dann exportiert wird. In Deutschland beruhigen die Gasspeicher-Betreiber ihre Kunden. Doch Leipzigs Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall ist dennoch vorsichtig mit Blick auf die kalte Jahreszeit.

„Wir glauben, es ist zu früh, entspannt auf den nächsten Winter zu schauen“, sagt Rogall, der auch Sprecher des Stadtkonzerns L-Gruppe ist, zu der neben den Stadtwerken auch die Wasserwerke und die Leipziger Verkehrsbetriebe gehören. „Die Speicher in Deutschland sind zwar aktuell mit 90 Prozent gut gefüllt, aber sie decken den deutschen Bedarf in einer starken Kälteperiode nur für sechs bis acht Wochen. Wir hatten in der Vergangenheit auch in Leipzig bereits im Oktober und im November zum Teil heftige Fröste – bei einem frühen Winterbruch könnten sich folglich die Gasspeicher schneller leeren als uns lieb ist.“

Karsten Rogall ist ein erfahrener Manager. Seine Mitarbeiter bei den Stadtwerken Leipzig ordern aktuell die Gaslieferungen für die nächste Kälteperiode. Ob dann wirklich genug Gas zur Verfügung steht, hängt von vielen Rahmenbedingungen ab. © Quelle: André Kempner

Rogall sieht Deutschland mit seinen LNG-Terminals an den Küsten gut aufgestellt. Es gebe inzwischen genug davon, um die Speicher wieder zu füllen, sagt er. „Aber Deutschlands Flüssiggas kommt überwiegend aus den USA. In Zeiten des knappen und teuren Gases steuern die Flüssiggas-Tanker zu den nächstgelegenen Zielen, wo die höchsten Preise bezahlt werden.“ Im Klartext: Das knappe Gas könnten dann wahrscheinlich andere bekommen und Deutschlands LNG-Terminals würden nicht voll ausgelastet werden.

Auch beim Leipziger Gashändler VNG verfolgt man die Entwicklung in Australien sehr genau. „Eine Tendenz für die Preisentwicklung ist noch nicht absehbar“, sagt ein Sprecher. Jedoch könnten Entwicklungen wie aktuell in Australien Unsicherheiten im Markt hervorrufen, die weitere Preisanstiege zur Folge haben können.

Experten verfolgen Entwicklung in Australien

Australien gehört neben den USA und Katar zu den weltweit drei großen LNG-Exporteuren. Nach bisherigen Berichten vom fünften Kontinent ist bislang noch offen, ob es zu einem Arbeitskampf kommt oder ob die Arbeitgeber den Forderungen nach mehr Lohn nachkommen.

Die Speicher der VNG – sie befinden sich in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen – seien zu 91,92 Prozent gefüllt, die in ganz Europa zu 89,75 Prozent. Um die Gasversorgung für den kommenden Winter zu sichern, hat die Bundesregierung bis zum 1. September einen Speicherfüllstand von 75 Prozent als Zielmarke vorgegeben.

Dieses Speicherziel wurde bereits im Juni erreicht. Zu Beginn des Winters werden die Speicher der VNG voll sein, so der Sprecher des Leipziger Unternehmens. Wie lange das Gas ausreichen wird, sei vor allem abhängig vom Wetter und der Nachfrage. Seriöse Prognosen könne man deshalb aktuell nicht abgeben.

Versorger bereiten sich auf schwierigen Winter vor

Andere Energieexperten sehen die Entwicklung ähnlich wie der Leipziger Manager Karsten Rogall. „Nur bei Normaltemperaturen reichen die LNG-Lieferungen und Gasvorräte aus, um den Bedarf über den ganzen Winter zu decken“, heißt es in der Tageszeitung „Welt“, die sich auf die Initiative Energie Speichern (INES) beruft. Demnach würden sich die Gasspeicherbetreiber in Deutschland „auf einen weiteren potenziell schwierigen Winter“ vorbereiten. Sollte es extrem kalt werden und werden etwa die Temperaturen des Jahres 2010 erreicht, „dann droht Deutschland weiter ein Gasmangel“, so die INES-Experten.

Trotz gut gefüllter Gasspeicher sieht auch die Bundesnetzagentur „Restrisiken“ für die Energieversorgung im kommenden Winter – und will erneut zum Sparen aufrufen. Zwar gebe es nach dem Ausfall des russischen Gases stabile andere Bezugsquellen. „Für eine vollständige Entwarnung wäre es trotzdem verfrüht“, sagte Behördenpräsident Klaus Müller der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Und er sieht ein weiteres Risiko: „Russlands Präsident Wladimir Putin könnte auch den Gashahn für Südosteuropa zudrehen. Zuletzt bleiben Anschläge auf Pipelines als Horrorszenario.“

Grimm: „Bevölkerung heizt sparsamer“

Auch die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm warnte, bei der Gasversorgung könne es durchaus wieder eng werden – trotz der inzwischen gebauten Flüssiggasterminals. „Es gibt ja noch Länder in Europa, die russisches Gas beziehen, und wenn die Versorgung eingestellt würde, müssen wir zu Hilfe eilen“, sagte die Ökonomin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Was für den letzten Winter galt, gilt für diesen Winter auch. Und man kann hoffen, dass es wieder glimpflich abgeht.“ Idealerweise werde die Bevölkerung „ähnlich sensibilisiert wie im letzten Jahr – und heizt dann auch sparsamer“.

Bei der Leipziger Strombörse EEX heißt es, dass der Abrechnungspreis am Spotmarkt für Erdgas am Dienstag bei 36,535 Euro je Megawattstunde lag – ein Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem 32,110 Euro erzielt wurden. Die Preise würden aktuell sehr schwanken. Im Terminhandel für das Kalenderjahr 2024 liegen die Preise über 50 Euro.

Verivox: Neukundenpreise sind noch günstig

Endverbraucher würden von diesen Preisen aktuell nichts mitbekommen, heißt es beim Internet-Vergleichsportal Verivox. Wie Sprecher Lundquist Neubauer auf LVZ-Anfrage erklärt, schwanken die durchschnittlichen Neukundenpreise für Erdgas seit Anfang Juni leicht um die Marke von neun Cent pro Kilowattstunde.

Die Gaspreise in der örtlichen Grundversorgung liegen aktuell im bundesweiten Durchschnitt bei rund 15 Cent pro Kilowattstunde. „Die meisten Grundversorgungstarife liegen damit noch über dem Preisdeckel der staatlichen Gaspreisbremse von 12 Cent.“ Für September und Oktober hätten örtliche Grundversorger bundesweit 55 Preissenkungen von durchschnittlich 32 Prozent angekündigt.

Neubauer gibt zugleich zu bedenken: „Die Großhandelspreise für Gas sind in der vergangenen Woche aber gestiegen.“ Schuld daran seien neben den drohenden Streiks in Australien auch zusätzliche Wartungsarbeiten im norwegischen Gasnetz.

Beobachter gehen davon aus, dass Streiks in Australien insbesondere Abnehmer in Japan, China und Südkorea treffen würden, die ihre fehlenden Mengen dann ersetzen und auf US-amerikanisches LNG zugreifen müssten, das viel im Spotmarkt gehandelt wird. Dies hätte wiederum zur Folge, dass sich der Wettbewerb um LNG zwischen Europa und Asien deutlich verschärfen würde.

