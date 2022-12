﻿Leipzigs neues Ufer: Terrasse am Richard-Wagner-Hain ist fertig

Leipzig. Viele ordnen die Uferterrassen auf der Westseite am Leipziger Elsterbecken dem Palmengarten zu. Doch sowohl Terrassen als auch die Ufertreppe gehören zum Richard-Wagner-Hain. Das Gartenbaudenkmal ist für rund 800 000 Euro, davon 266 000 Euro aus dem städtischen Haushalt, wiederhergestellt worden – im kommenden Jahr folgt noch die Brunnenanlage des von einer Pergola umrahmten Wassergartens.

„Der Richard-Wagner-Hain ist heute eine intensiv genutzte und beliebte Anlage, in der sich Jung und Alt austoben, aber auch ein unbequemes Denkmal“, sagte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) am Mittwoch bei der Freigabe. „Es ist ein sehr wertvoller öffentlicher Ort, den wir mal wieder unter denkmalpflegerischen Aspekten zurechtgebogen haben.“

Die Uferterrasse des Richard-Wagner-Hains am Elsterbecken ist saniert worden. © Quelle: Dirk Knofe

Infotafel erläutert Historie der Anlage

Hintergrund: Die Idee, dem in Leipzig geborenen Komponisten einen architektonisch gestalteten Uferpark zu widmen, ist bereits in der Weimarer Republik entstanden. Entworfen und umgesetzt wurde das Bauwerk allerdings erst im Nationalsozialismus – das ist auch an der Struktur ersichtlich. Es ist das Hauptwerk des Berliner Gartenarchitekten Gustav Allinger, der zuvor Friedhöfe, Privatgärten und auch Ausstellungen entworfen hatte. Die Geschichte der Anlage ist inzwischen auf einer Infotafel nachzulesen, die die historische Entwicklung beschreibt. Ursprünglich war vorgesehen, auf der anderen Uferseite des künstlich angelegten Elsterbeckens ein Denkmal zu Ehren Wagners aufzustellen. Der süddeutsche Bildhauer Emil Hipp hatte das Wagner-Denkmal entworfen. Der Zweite Weltkrieg verhinderte die Aufstellung der Skulpturen. Einst gab es sogar Pläne, den Uferbereich dicht zu bebauen. Doch Stadtbaurat Hubert Ritter verhinderte dies wohl in den 1920er-Jahren.

Eine Tafel klärt interessierte Besucher über die historische Bedeutung des Richard-Wagner-Hains auf. Baubürgermeister Thomas Dienberg (links) und Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal übergeben die Anlage nach der Sanierung. © Quelle: Dirk Knofe

Anlage wird als Zeitzeugnis erhalten

Ziel der Sanierung war es, die Anlage als Zeitzeugnis zu erhalten. Deshalb werden Freiflächen, wie die Wiese, auch nicht bepflanzt. „Gleichzeitig war es uns wichtig, quartiersnahe, attraktive Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität sowie eine Freiraumverbindung zum Palmengarten und in die westlichen Stadtteile zu schaffen“, sagte Rosenthal. So wurde die stark geschädigte südliche Freitreppe teilweise zurück- und neu aufgebaut. Die Ufermauern auf den Bastionen wurden absturzgesichert, an den Treppenanlagen Handläufe installiert. Beschädigte Mauern und Abdeckplatten wurden repariert. „Wir hoffen, dass die Leute vor dieser Handwerkskunst Respekt haben“, so Rüdiger Dittmar, der das Amt für Stadtgrün und Gewässer leitet.

Neue Bäume und Bänke sind an den Uferterrassen des Richard-Wagner-Hains gepflanzt und aufgestellt worden. © Quelle: Dirk Knofe

Entstanden sind zudem neue Aufenthaltsflächen mit Bänken. Neu ist ein barrierefreier, rollstuhl-gerechter Zugang vom Palmengarten zum Richard-Wagner-Hain. Finanziert wurde die Erneuerung der Uferterrassen zu zwei Dritteln aus dem Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“. „Dieses Projekt beweist, dass Denkmalschutz und Klimaanpassung sowie Artenvielfalt gepaart mit den Ansprüchen der Bevölkerung an eine nachhaltig funktionierende und lebenswerte Stadt zusammen funktionieren können“, freute sich Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Die andere Seite des Elsterbeckens in Höhe des Unigebäudes wird ebenfalls erneuert – wann, ist allerdings noch unklar.

