﻿Leipzigs Tourismuschef: „2024 wollen wir die Vier-Millionen-Marke knacken“

Leipzig. Die Gäste sind wieder da, die Tourismus-Branche hat sich nach der Corona-Pandemie erholt: Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH, blickt im LVZ-Interview im Großen und Ganzen optimistisch ins neue Jahr. Doch er macht auch einen Wermutstropfen aus.

Prognostiziert werden für 2022 gut 3,4 Millionen Übernachtungsgäste in Leipzigs Hotels und Pensionen. Ist die Messestadt wieder auf der Erfolgsspur?

Ja, das kann ich mit großer Freude so sagen. 2019 hatten wir 3,6 Millionen Übernachtungen, in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 nur jeweils rund zwei Millionen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir 2023 die einzige deutsche Großstadt sein werden, die über dem Niveau von 2019 liegen wird. Mit diesem Ergebnis wäre Leipzig touristisch die resilienteste Großstadt in Deutschland.

Noch tobt der Ukraine-Krieg, die Inflation reißt Löcher in die Portemonnaies. Wie wirkt sich das auf den Tourismus aus?

Leipzig hat im Vergleich zu deutschen und auch internationalen Großstädten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben viele neue und moderne Hotels in unterschiedlichen Kategorien und mit attraktiven Angeboten. Das macht Leipzig für unsere Kernzielgruppen interessant, sowohl für Privat- als auch für Geschäftsreisende. Daher glaube ich, dass wir mit der Inflation nicht so große Probleme bekommen werden. Sorgen bereitet mir vielmehr die fehlende Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Das ist ein großes Problem. Eine Pleitewelle gab es nach Corona zwar nicht. Viele Hotels und Gaststätten müssen ihre Leistungen aber einschränken, verkürzen Öffnungszeiten, weil das Personal fehlt. Wie wollen Sie raus aus diesem Dilemma?

Eine schwierige Frage. Es muss gelingen, viel mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Da geht es nicht nur um hochqualifizierte Fachkräfte. Die Hotellerie beklagt ja beispielsweise, dass es ihr nicht immer gelingt, aufgrund des Arbeitskräftemangels alle Zimmer zu reinigen. Einige Hotels mussten Gästen absagen, weil keine Zimmer zur Verfügung standen. So etwas sollte nicht passieren. Diese große Herausforderung kann nur durch stärkere politische Anreize für Arbeitslose, gezielte Zuwanderung und die Reduktion bürokratischer Hürden, um Migranten schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren, gelöst werden. Es muss durch Schulung und Betreuung gelingen, für Menschen Anreize zu schaffen, im Dienstleistungs- und Servicebereich zu arbeiten. Und diese Arbeit muss sich für die Mitarbeiter lohnen.

Zuletzt ist eins deutlich geworden: Bei den Übernachtungen gibt es mehr deutsche, weniger internationale Gäste. Wie attraktiv ist Leipzig eigentlich für das Ausland?

Leipzig zählt in Deutschland zu den attraktivsten Reisezielen. Die asiatischen Märkte sind coronabedingt fast zum Erliegen gekommen. Entscheidend ist für viele internationale Gäste die Erreichbarkeit von Leipzig. Das Angebot von Direktflügen nach Leipzig wurde ausgebaut. Seit Oktober 2022 sind die Gästezahlen aus England dank der Flugverbindung stark gestiegen. Auch die Verbindungen nach Wien und Paris bringen unseren Hotels Gäste und stärken den Messe- und Kongressstandort. Viele Skandinavier nutzen Leipzig bei Urlaubsreisen in den Süden als attraktiven Zwischenstopp oder planen gezielt Reisen nach Sachsen. Darüber hinaus gibt es ein sehr gut vernetztes Bahnangebot. Wir arbeiten hier eng mit den Kollegen der österreichischen und schweizerischen Bundesbahn zusammen. Polen und Tschechien sind Märkte, die gut über die Autobahn erschlossen sind. Platz eins unserer Gäste belegen immer noch die US-Amerikaner, die auf ihrer Deutschlandreise zu Johann Sebastian Bach und unserer Kultur nach Leipzig kommen. Es übernachten natürlich auch amerikanische Fracht-Piloten. Auch hier profitiert die Stadt vom Flughafen.

Wann wird die Vier-Millionen-Marke bei den Übernachtungen geknackt?

Das ist unser Ziel für 2024. Wir wollen 2023 etwa 3,7 bis 3,8 Millionen Übernachtungen erreichen. Das wäre dann die Basis, um die Vier-Millionen-Schallmauer zu durchbrechen. Hier hat uns die Pandemie mindestens drei Jahre Zeit gekostet.

In den vergangenen Jahren sind viele neue Hotels hinzugekommen. Wird das zum Problem?

Ich bin froh über das Angebot von rund 22.000 Gästebetten in Leipzig. Wir haben eine gute Auslastung, bei einem in der Regel sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben den klassischen Aufgaben von Marketing und Vertrieb ist es eine neue Herausforderung für die Hoteliers, alle Zimmer verfügbar zu halten und im Service nicht nachzulassen.

Ihr Marketing zielt ja seit Corona verstärkt auf Familien und junge Leute. Wie hat sich das bewährt?

Die Strategie ist sehr gut aufgegangen. Einige andere Großstädte versuchen jetzt ebenfalls mit Stadt und Region zu punkten. Wir konnten diese neue Zielgruppe mit unseren Angeboten für Leipzig begeistern. Sei es für Besuche im Zoo, für Bootstouren oder per Rad in die Region. Aber auch Leipzigs Kreativszene zieht viele Touristen an, die sich für coole Clubs, Galerien und urbanes Flair interessieren. Nach wie vor setzen wir aber auch auf Kulturtouristen, die sich zum Beispiel für die Museen, das Bachfest, die Oper, das Gewandhaus oder eine der vielen anderen kulturellen Alternativen begeistern lassen. Dabei verlieren wir unsere Geschäftsreisenden sowie die Messe- und Kongressbesucher aber nicht aus den Augen. Sie bringen die größten Umsätze in die Stadt.

Sie haben ja befürchtet, dass viele Geschäftsreisende sich lieber online verabreden, statt zum Treffen nach Leipzig zu kommen?

Das mag für kleine, regelmäßige Business-Meetings gelten. Hier führten die Videokonferenzen zu Zeit- und Kostenersparnissen. Der persönliche Kontakt auf Tagungen, Kongressen und Messen wurde in den vergangenen zwei Jahren jedoch sehr vermisst. Hier gibt es einen großen Nachholbedarf. Überall dort, wo Messen wieder möglich waren, sind die Besucher- und Ausstellerzahlen sehr erfreulich gewesen.

Worauf freuen Sie sich 2023 besonders?

Auf die Buchmesse, die ja dreimal in Folge ausfallen musste, und das Lesefestival „Leipzig liest“. Und viele weitere kulturelle Highlights wie die Premieren in der Oper und der Musikalischen Komödie oder das Mahler-Festival im Gewandhaus. Für mich auch immer sehr spannend sind die Live-Erlebnisse beim Fußball oder Handball in unserer Stadt. Dass wir jetzt mit RB eine mit Nationalspielern gespickte Fußballmannschaft haben, die regelmäßig in der Champions League spielt, ist für mich immer noch wie ein Märchen.