﻿Leipzigs Uni-Rektorin Eva Inés Obergfell: „Wir unterdrücken keine Diskussion“

Leipzig. Die vergangene Woche war noch mal turbulent: Klimaschützer besetzten das Audimax – wie geht eine Uni mit so etwas um? Professorin Eva Inés Obergfell ist seit einem knappen Dreivierteljahr Rektorin der Universität Leipzig. Im Interview zieht sie ein erstes Zwischenfazit und erklärt unter anderem, warum Exzellenz gut für das Ziel der Klimaneutralität sein kann.

Sie sind im April angetreten, um die Uni exzellenter zu machen. Wie weit sind Sie damit bislang gekommen?

Nach meiner Tour durch alle Fakultäten und vielen guten Gesprächen mit allen Statusgruppen und vielen Partnern in der Stadt fühle ich mich in meinem Eindruck bestätigt: Die Universität Leipzig ist altehrwürdig, aber auch modern. Und sie steckt voller Potenziale. Unsere strategischen Ziele spiegeln sich im neuen Zuschnitt der Prorektorate wider. Jens-Karl Eilers ist Prorektor für Exzellenzentwicklung, die für mich in der Tat ganz vorne angesiedelt ist. Talententwicklung – der Bereich von Prorektor Roger Gläser – steht dem aber in nichts nach: Studierende und wissenschaftlich Mitarbeitende in der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ist unsere vornehmste Pflicht. Exzellenz- und Talententwicklung finden auf einem Campus statt – als dritter Prorektor kümmert sich Matthias Middell daher um die Campusentwicklung. Dabei geht es neben der baulichen Entwicklung um eine nachhaltige Vernetzung in der Stadt Leipzig, der Region Mitteldeutschland und selbstverständlich international.

Was genau verstehen Sie unter Exzellenz? Den Erfolg im millionenschweren Exzellenz-Wettbewerb der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)?

Eine erfolgreiche Teilnahme am Exzellenz-Wettbewerb habe ich immer als klares Ziel formuliert. Aber mein Verständnis von Exzellenz geht darüber hinaus. Ich möchte die Universität in Forschung, Lehre, Transfer und Verwaltung exzellenter machen. Der Exzellenz-Status der DFG ist vielleicht das nach außen am deutlichsten sichtbare Zeichen.

Die nächste Auswahlrunde für die Förderperiode ab 2026 beginnt allmählich. Mit welchen Ideen gehen Sie an den Start?

Wir arbeiten an drei Cluster-Skizzen. Bis 1. Februar 2023 müssen wir bei der DFGentsprechende Absichtserklärungen einreichen. Ein Thema wird die Klimaforschung sein. Ganz im Humboldtschen Sinne wollen wir ein ganzheitliches Verständnis des Klimawandels sowie der Artenvielfalt gewinnen und erfolgversprechende Lösungsansätze entwickeln. Die zweite Idee ist in der Medizin angesiedelt. Es soll um Zivilisationskrankheiten und die schwerwiegenden Folgen von Fehlernährung gehen. Drittens schwebt uns eine zeitgemäße Neuinterpretation der Globalisierung, ihrer Dynamisierung und der Folgen für die Mensch-Umwelt-Beziehung vor.

Zur Person Eva Inés Obergfellist am 24. Dezember 1971 in Brilon im Sauerland geboren worden, wo sie auch aufwuchs. Sie ist Jura-Professorin und hat ein Zweitstudium in Romanistik sowie Medienwissenschaft absolviert. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete sie als Anwältin in Berlin. Studium und Lehre führten sie unter anderem nach Bielefeld, Strasbourg, Konstanz, München, Aachen, Mannheim und Bonn. Seit 2011 forschte und lehrte sie an der Humboldt-Universität Berlin. Von 2016 bis 2021 war Obergfell dort Vize­präsidentin für Lehre und Studium. Seit April 2022 ist sie Rektorin der Universität Leipzig.

Mit der Klimaforschung adressieren Sie ein Thema, das vielen Studierenden unter den Nägeln brennt. Nachdem im Mai die Letzte Generation das Audimax besetzt hatte, folgte jetzt die Leipziger Gruppe „End Fossil: Occupy!“. Wie verhält sich eine Universität, wenn sich ihre Studierenden radikalisieren?

Freiheitliche, kritische Debatte und Radikalisierung – das sind zwei absolut unterschiedliche paar Schuhe. Zudem wäre zu klären, was Sie unter Radikalisieren verstehen. Wie jede Universität stehen wir für kontroversen Diskurs. Wir haben sehr engagierte Studierende, die sich in die Klimadebatte einbringen, und das ist sehr willkommen, denn das Thema ist zweifelsohne wichtig. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich an unserer Universität radikalisieren. Nebenbei bemerkt: Bei der Audimax-Besetzung der Letzten Generation war der Hauptakteur aus Berlin. Und dass wir zahlreiche Aktivitäten und Pläne zur Nachhaltigkeit haben, war den Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten, die diese Woche das Audimax besetzt hielten, offenbar gar nicht bewusst, da geht es also auch um Informationsdefizite. Generell ist das Studium eine Zeit, in der junge Menschen einen Weg finden, sich Meinungen bilden, vielleicht auch abweichende und mit politischem Einschlag. Daran ist nichts verkehrt. Wir unterdrücken keine Diskussion. Und wir respektieren den aus der Relevanz der Klimakrise folgenden Wunsch der Besetzerinnen und Besetzer nach öffentlichkeitswirksamen Aktionen und nach Ergebnissen; ebenso, wie wir erwarten, dass die demokratischen Prozesse der Universität und ihre Kernaufgaben in der Lehre respektiert werden. Aber wenn in unseren Räumen Straftaten begangen würden oder gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen würde, dann müssten wir einschreiten, völlig klar.

Schafft es die Uni, bis 2030 klimaneutral zu sein, wie es die Besetzer gefordert haben?

Die Gruppe wusste zunächst einmal nicht, dass unsere Energieversorgung über den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement läuft, wir also nur bedingt Einfluss nehmen können. Klar ist aber: Nachhaltigkeit ist für die Universität Leipzig ein zentrales Themenfeld in Forschung, Lehre und Verwaltung, und sie ist handlungsleitend bei unserer strategischen Ausrichtung. Das Streben nach Klimaneutralität soll daher auch ein Leitmotiv des universitären Handelns sein. Wir haben viele entscheidende Themen im Bereich Nachhaltigkeit bereits aufgegriffen und eine stabile Arbeitsstruktur in Angriff genommen. Im neuen Prorektorat Campusentwicklung ist das Thema verankert. Es gibt einen Runden Tisch zur Nachhaltigkeit und ein Green Office. Wir werden eine Stelle für Nachhaltigkeitsmanagement ausschreiben. Zudem hat das Rektorat bereits im November entschieden, eine Nachhaltigkeitskommission einzurichten. Und wir beabsichtigen, ab 2024 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen. Sie sehen also: Wir haben uns längst auf den Weg gemacht.

Sollten alle drei Exzellenz-Anträge scheitern wie 2018 das Adipositas-Projekt: Treten sie 2027 trotzdem zur Wiederwahl an?

Ich schaue nicht darauf, was in fünf Jahren vielleicht geschehen könnte, sondern darauf, was ich heute tun kann. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir überhaupt kein Cluster bekommen, werde ich trotzdem weiter die Exzellenz-Entwicklung unserer Universität befördern – samt Fehleranalyse. Aus Fehlern kann und sollte man lernen.

Eine Uni kann jedoch nicht durchweg exzellent sein. Wie stellen Sie sicher, dass im Schatten der Leuchttürme nicht das weite Land aus dem Blick gerät?

Selbstverständlich müssen wir auch in der Breite gut sein – und das sind wir, in der Forschung, in der Lehre und im Wissenstransfer. Wir haben sehr engagierte Lehrende, die zugleich Forschende sind und ihre jeweiligen Felder in die Lehre hineintragen. Gleichzeitig strahlt Exzellenz auf eine gesamte Universität aus. Das weiß ich aus eigener Erfahrung aus Berlin. Was gibt es für Studierende und Mitarbeitende Schöneres, als sich an einer Universität zu wissen, an der großartige, preisgekrönte Forscherinnen und Forscher arbeiten? Es ist ein Anknüpfungspunkt für weitere Förderung, und man wird von außen insgesamt anders betrachtet.

Gilt es also auch, Svante Pääbos Nobelpreis für die Uni zu nutzen?

Wir sind sehr stolz auf unserenHonorarprofessor Svante Pääbo. Selbstverständlich strahlt diese größte wissenschaftliche Auszeichnung, die man sich nur vorstellen kann, auf die Universität und den Wissenschaftsstandort Leipzig aus. Wir wollen aber keine Trittbrettfahrer sein, sondern ihn mit einbeziehen – zum Beispiel im „LeipzigScience Network“, dem Netzwerk der Hochschulen, der Universität, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, an dem auch die Stadt beteiligt ist. Gemeinsam wollen wir Leipzig noch strahlender und glänzender machen.

Allerdings ächzen Stadt und Hochschulen seit bald drei Jahren unter einer Aneinanderreihung von Krisen. Was kann die Uni tun, ihren Studierenden beizustehen?

Wir alle sind von den Krisen gebeutelt, die Studierenden, die Lehrenden, die Mitarbeitenden in der Verwaltung. Um in akuten Notlagen zu helfen, arbeiten wir unter anderem eng mit dem Studentenwerk zusammen und setzen uns auch für dessen Belange ein. Wir haben Mittel beigesteuert, um das psychosoziale Beratungsangebot auszubauen. Wir werden die Uhr nicht auf die Zeit vor der Pandemie zurückstellen können und sicher in großen Zusammenkünften nicht mehr so unbeschwert sein. Aber ich sehe auch positive Aspekte. Die Krisen zeigen uns, wie wertvoll die Präsenzlehre ist – und sei es bei höchstens 19 Grad Celsius Raumtemperatur, wie sie uns die Bundesverordnung jetzt vorschreibt. Darüber hinaus hat uns die Pandemie einen enormen Digitalisierungsschub beschert. Präsenzlehre bleibt unverbrüchlich das Ziel, aber wie können wir sie mit einer didaktisch guten Digitallehre ergänzen? Daran gilt es jetzt zu arbeiten.

Im akademischen Mittelbau – den Lehrenden ohne Professur – sind allerdings viele der Ansicht, jetzt schon zu viel für zu wenig Geld und persönliche Sicherheit zu arbeiten. Besonders einige Lehrkräfte für besondere Aufgaben und die Fachschaftsräte der Lehramtsstudiengänge sind unzufrieden mit der Umsetzung des „Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken“, weil damit das individuelle Lehrdeputat zuletzt stieg. Sie hatten angekündigt, Gespräche zu führen.

Es ist ein lang diskutiertes Thema, auf das ich auch in Fakultätsräten angesprochen wurde. Wir stehen zudem in regem Austausch mit der Mittelbau-Initiative. Ich finde, dass das vorherige Rektorat eine gute Entscheidung getroffen hat, möglichst viele Stellen unbefristet zu besetzen. Für Lehrkräfte für besondere Aufgaben hat sich daher notgedrungen das Lehrdeputat um vier Stunden erhöht. Im neuen Hochschulgesetz wird es die neue Stellenkategorie des "Lecturers" geben. Was diese Option angeht, bin ich offen. Wir wissen aber noch zu wenig darüber, was das sein soll. Im äußerst wahrscheinlichen Fall, dass es dafür kein zusätzliches Geld gibt, müssen wir uns genau anschauen, welche Vor- und Nachteile die Position mit sich bringt.

Der Begriff „Lecturer“ ist immerhin geschlechtsneutral. Wie hält es die Uni Leipzig mit dem Gendern? Hier sorgte 2013 das generische Femininum für Schlagzeilen, als alle Bezeichnungen der Grundordnung in weiblicher Form Verwendung fanden.

Wir machen keine Vorgaben, die Sprache ist frei. Aber wir geben Empfehlungen, zum Beispiel den Gender-Doppelpunkt und neutrale Formulierungen. „Wir“ heißt, dass unser Senat diese Empfehlungen beschlossen hat. Persönlich halte ich es für richtig, Gleichbehandlung konsequent auch in der Sprache auszudrücken. Beim generischen Maskulinum erfahren wir Frauen in einer Fußnote, dass wir mitgemeint sind. Das generische Femininum in der Grundordnung empfand ich daher als Beobachterin von außen als erfrischend. Wir drehen den Spieß einfach mal um – und alle, die sich beschweren, merken, wie es uns Frauen seit Jahrhunderten ergeht. Aber es ging in dem damaligen Senatsbeschluss eben lediglich um Formulierungen in der Grundordnung. Es war und ist keine Vorgabe, dass wir alle so sprechen müssen.

Sie haben lange nach einer Wohnung in Leipzig gesucht. Sind Sie inzwischen fündig geworden?

Ja, seit Oktober bin ich Leipzigerin und wohne in einem wunderschönen Stadtteil. Ich hatte nicht gedacht, dass es so schwer ist, eine Wohnung zu finden. Der Markt ist geprägt von einer großen Nachfrage. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Da werde ich meine Wohnung genießen und endlich ein wenig die Stadt und die Umgebung erkunden. Mal schauen, wie lange die freie Zeit reicht.