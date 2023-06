Leipzigs Verkehr der Zukunft: LVZ-Leser wünschen sich kostenlosen ÖPNV und Radwege ins Umland

Leipzig. Weniger Staus und Autoverkehr, dafür mehr Platz für nachhaltige Mobilität und für die Bewohnerinnen und Bewohner – so lässt sich Leipzigs Plan für die Zukunft grob umreißen. Wir hatten den Leipziger Illustrator PM Hoffmann gebeten, uns ein paar bereits diskutierte Visionen zur Umgestaltung der Verkehrsräume in Leipzig zu skizzieren. Zudem wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welche Ideen sie für den Verkehr der Zukunft in Leipzig haben. Neben vielen ablehnenden Kommentaren haben uns per Mail (leserbriefe@lvz.de), über Twitter, Instagram und Facebook auch konstruktive Meinungen erreicht.

So schrieb Anne Klementine auf Instagram: „Es sollte für alle Platz und vernünftige Verkehrswege geben. Eventuell könnte man überlegen, in Ebenen zu denken, wie das in anderen Städten im Ausland bereits gemacht wird“. Sie findet, eine unterirdische S-Bahn sei ein guter Anfang und sie kann sich Fuß- und Radwege ober- und den motorisierten Verkehr ebenerdig vorstellen. „Genug Stellplätze für Fahrräder und für Autos gleichermaßen“, möchte sie außerdem.

Ordentliche Radwege – und ein sternförmiges Netz ins Umland

Andre Balschukat wünscht sich vor allem mehr Radwege. „Ordentliche Radwege mit sauberer Decke, keine Holperpisten kaputter Straßen. Breitere Radwege, da das Radaufkommen sich stark steigern dürfte. Die Breite der Radwege beruht oftmals auf Verkehrssituationen von vor 30 Jahren“, schrieb er auf Instagram. Aus seiner Sicht sollten die Radwege sternförmig aus der Stadt heraus bis in die Nachbarkommunen in 20 bis 30 Kilometer Entfernung reichen. „Denn ein sehr großer Teil des Verkehrsaufkommens wird durch Pendler aus genau dem Umkreis erzeugt/verursacht.“

Weil viele Menschen inzwischen auch in den Leipziger Speckgürtel ziehen, sollte jede Haupt- und Bundesstraße „perfekte, asphaltierte von der Straße getrennte Radwege haben. Es gibt Städte, da geht sowas.“ Zudem schlägt er vor, eine „Behörde der Einigkeit“ zu gründen, die alle Dezernate und Ämter besser koordiniert. Und er wünscht sich eine „Behörde der Beschleunigung zäher Bauvorhaben“, damit die Verkehrswende schneller umgesetzt werden kann.

Kostenloser ÖPNV und ein Konzept gegen Fahrraddiebstähle

Für Eva Proeckl ist dagegen klar: Der Öffentliche Nahverkehr sollte kostenlos angeboten werden. „Das wäre zumindest ein erster und sehr wirkungsvoller Schritt!!!“, schreibt sie auf Instagram. Marcellus Young entgegnet: „Ich bin jahrelang ÖPNV gefahren letztes Jahr habe ich mir ein Auto gekauft. Corona und die ständigen Streiks haben mir gezeigt, dass kein Verlass auf ihn ist. Ich hatte es satt.“ In der Stadt selbst oder bei einer Ausfahrt ins Grüne sei die Fortbewegung mit E-Roller oder Fahrrad sinnvoll. „Für alles darüber hinaus kommt nur noch das 🚘 infrage“, meint er. Für den Fernverkehr kann er sich vorstellen, auch mal ICE zu fahren.

Auch umo 13 fordert: „Es braucht Radwege im Umland, um sicher durchgängig in die Stadt mit dem Rad zu kommen.“ Es würden aktuell nur Radwege gebaut, wo es ohnehin schon gute Nahverkehrslösungen gebe. „In den Randgemeinden kann man froh sein, dass stündlich ein Bus fährt, wenn überhaupt.“ Mit dem Fahrrad auf die Straße will er sich selbst nicht trauen, weil „einem der Hintern weggefahren [wird], weil es nur Teilstrecken mit Radwegen gibt“.

Sebastian merkt an, dass Leipzig auch ein Konzept gegen die Vielzahl an Fahrraddiebstählen brauche. Für Isabell Bollmann ist der nicht ausreichend vorhandene Nahverkehr das Hauptproblem. Sie kann sich auch nicht vorstellen, dass Pendler und Touristen ihr Auto außerhalb der Stadt abstellen wollen.

S-Bahn-Anbindung im Leipziger Osten – Stadtpolitik als Vorbild

Frank findet, bevor überhaupt eine Verkehrswende thematisiert werden kann, sollte der Leipziger Osten erst einmal ausreichend ans S-Bahn-Netz angebunden werden. Und Dirk Lorenz merkt auf Twitter an, dass die gezeigten Ideen zwar toll seien, aber es aktuell auf dem Gutenbergplatz nicht mal eine Fußgängerspur gebe. „Man muss über die Haltestelle auf dem Mittelstreifen gehen. Zwei Ampeln mehr auf hundert Metern. Super“, schreibt er wohl mit ironischem Unterton.

Aus Sicht von Peter Proschwitz sollte die Verkehrswende im Neuen Rathaus anfangen. „Dann fangt bei euch selbst an, als Stadtvorbilder, schafft euren riesigen Fuhrpark ab, fahrt selber mit der Bahn oder dem Rad. Bin gespannt“, kommentierte er auf Facebook.

Auch Sie haben Anregungen, wie ein Verkehrskollaps in Leipziger Zukunft vermieden und die Stadt für alle wieder attraktiver werden könnte? Schreiben Sie uns. Sie erreichen uns per E-Mail leserbriefe@lvz.de oder via Instagram, Facebook oder Twitter.

