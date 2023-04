﻿Leipzigs Weihnachtsmarkt kontra GEMA: Die Gemengelage ist komplex

Das Leipziger Marktamt soll für den vergangenen Weihnachtsmarkt deutlich höhere Abgaben an die GEMA leisten als bei früheren Veranstaltungen. Das klingt ungerecht – lässt sich aber nicht ohne Kenntnis der erzielten Einnahmen bewerten. Generell sollten Kommunen und Verwertungsgesellschaft aber an einen Tisch.

Leipzig. Kritik an der Gebührenordnung der GEMA ist schon so lange zu hören, wie es die 1933 gegründete Verwertungsgesellschaft selbst gibt. Das liegt einerseits in der Natur der Sache: Sie soll Kulturschaffenden rechtmäßige Einnahmen garantieren, muss dafür aber die Kulturszene selbst zur Kasse bitten. Allerdings fehlt es der GEMA mit inzwischen Milliarden-Jahresumsatz oft auch an „Fingerspitzengefühl“ und Realismus: Beispielsweise wenn mittellose Künstler verklagt werden, weil sie öffentlich im Park jammen. Zudem führt die komplizierte Tarifstruktur immer wieder zu lauten Bauchschmerzen.

Um letztere zu entschärfen, wurden unter anderem vor mehr als zehn Jahren Anpassungen beschlossen – mit drastischen Konsequenzen für Betroffene. Bereits 2012 war dann bundesweit ein Aufschrei zu hören, weil sich für viele Clubs die Abgaben regelrecht potenzierten. Nun wird auch bei Stadtfesten das neue Modell durchgesetzt – das praktisch immer von voller Auslastung ausgeht. Gerade bei Festen in kleineren Orten ist das mitunter wohl ungerecht.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt hat im vergangenen Winter mehr als „gebrummt“. Nicht nur auf der Bühne gehörte stimmungsvolle Musik dazu, insofern ist es nachvollziehbar, dass die Urheber auch partizipieren müssen. Ob die 1000-fache Mehrbelastung für das Leipziger Marktamt dabei gerechtfertigt ist, lässt sich wohl konkret nur beim Blick in die – auch mit Musik – erzielten Einnahmen bewerten. Womöglich braucht es tatsächlich Nachverhandlungen, mit dem Städtetag als Partner. Im Fall der Clubs konnten Veranstalter und GEMA übrigens 2016 einen Kompromiss erzielen.