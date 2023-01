Frisches aus der Region: Leipzigs Wochenmärkte starten in eine neue Saison

Leipzig. Ab Freitag, den 6. Januar, gibt es wieder frische Lebensmittel von Händlerinnen und Händlern aus der Region: Mit dem neuen Jahr starten auch die Leipziger Wochenmärkte nach der Weihnachtspause in eine neue Saison. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ganze zwanzig Wochenmärkte betreibt das Leipziger Marktamt an insgesamt 14 Standorten. Auch dieses Jahr sind sie wieder an den bekannten Stellen zu den üblichen Öffnungszeiten zu finden. Den Auftakt machen am Freitag die Wochenmärkte in der Innenstadt (9-17 Uhr), in Grünau (WK II, 9-12 Uhr), auf dem Lindenauer Markt (9-16 Uhr), in Liebertwolkwitz (8-13 Uhr) und auf dem Bayrischen Platz (9-17 Uhr). Am Samstag geht es auf dem Richard-Wagner-Platz (10-16 Uhr) und in Lößnig (8.30-12 Uhr) weiter, heißt es aus dem Rathaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von fku