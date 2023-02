﻿Leipzigs Wohlstand hängt am Auto

Autofahren wird in Leipzig immer unattraktiver. Dass in Leipzigs Kommunalhaushalt aber ohne die Zahlungen von der Automobilindustrie riesige Löcher klaffen würden, ist geradezu Ironie der Geschichte, findet LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Mit jährlich mehr als zwei Milliarden Euro ist Leipzigs städtischer Haushalt ein echtes Schwergewicht. Von dem Steuerzahlergeld werden Investitionen in Schulen und Kitas, in Straßen, Geh- und Fahrradwege genauso finanziert wie der Betrieb von Kulturhäusern oder die Unterhaltung von Parks und Grünanlagen. Ohne Geld aus dem Stadtsäckel würde es Sozialleistungen wie den Leipzig-Pass nicht geben, hätten es Kinder- und Jugendverbände schwer, ihr Angebot aufrecht zu erhalten, könnte der Zoo nicht überleben.

Diese Leistungen zu erhalten, kommt jedes Mal aufs Neue einem Drahtseilakt gleich. Auch diesmal bekommt Leipzig seinen Doppelhaushalt 2023/24 rund. Gerade so, aber immerhin. Die finanziellen Folgen der Pandemie sind noch nicht ganz ausgestanden, da kämpft die Kommune schon mit der nächsten Herausforderung: den Auswirkungen des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, und der eine nie dagewesene Fluchtwelle und Energiekrise ausgelöst hat.

Das kostet auch Leipzig viel, viel Geld. Trotzdem muss die Kommune im Gegensatz zu anderen Städten den Gürtel nicht besonders eng schnallen. Ganz im Gegenteil. Die zusätzlichen Wünsche, insbesondere von Grünen, Linken und SPD, fanden in der Haushaltsberatung am Mittwoch wie selbstverständlich Eingang ins Budget und kosten die Stadt noch zusätzliche rund 40 Millionen Euro. Ein veritabler Erfolg der drei Fraktionen, der gerade vor der nächsten Kommunalwahl 2024 nicht gering zu schätzen ist.

Dass die Stadt diese Rechnung ohne die Automobilindustrie, die in diesem Jahr 55 Millionen Euro mehr in Leipzigs Gewerbesteuerkasse einzahlt, gar nicht begleichen könnte, ist geradezu Ironie der Geschichte. Der Wohlstand Leipzigs hängt, ob man das wahrhaben will oder nicht, zum Großteil an der Automobilbranche – die gerade in Leipzig allzu oft am politischen Pranger steht.