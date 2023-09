﻿Für mehr als eine Milliarde Euro: Leipzigs Straßenbahnnetz wird bis 2037 komplett umgebaut

Warntag für den Ernstfall

Achtung, Alarm! Am Donnerstag schrillen in Sachsen die Sirenen und Handys

Hochwasser, Brände, Explosionsgefahr: Mit heulenden Sirenen und piependen Handys soll am Donnerstag ab 11 Uhr auch in Sachsen für den Ernstfall geprobt werden. Hier lesen Sie, was am Warntag wichtig ist – und worauf Sie achten sollten.