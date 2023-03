﻿Leipzigs Zentrum Süd im Wandel: Zwei neue Lokale öffnen im Mai

Milieustudie in Bildern Milieustudie in Bildern

Keine Gegend hat sich in den vergangenen Jahren so stark verändert wie die Eisenbahnstraße. Und doch steht sie ständig im Blickpunkt: Sie ist ein Ort voller Widersprüche, in dem sich Kreative verwirklichen können, Kriminelle Rückzugsorte finden, in der in Krisen aber auch schnell Hilfe organisiert und zusammengehalten wird.