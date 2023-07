„Lenes Tauscho“ zurück in neuem Gewand – Wiedereröffnung nach Brandanschlag

Leipzig. Mehr Stahl statt Aluminium, ein kleines Vordach und eine Blende im Sockelbereich: „Lenes Tauscho“ ist deutlich stabiler als bisher. Das sieht jeder der rund 40 Gäste, die am Donnerstag zur Wiedereröffnung der Tauschbox in den Lene-Voigt-Park im Stadtteil Reudnitz gekommen sind. Dabei sah es eine Zeit lang gar nicht gut aus für den beliebten Verschenke-Ort nahe der Eilenburger Straße.

Denn Anfang Mai hatten Unbekannte die Box, in der es gebrauchte Kleidung, Elektrogeräte, Bücher und anderes zum Mitnehmen und Dalassen gibt, angezündet. Nach dem Anschlag in der Nacht zum 2. Mai war nicht mehr als ein Metallgerippe übrig. Der Schaden ging in die Tausende Euro. Doch die Initiatoren des Projekts um Aaron Krautheim gaben nicht auf, erfuhren bei dem Wiederaufbau viel Unterstützung aus der Stadt. „Und so haben wir über Spenden die etwa 3000 Euro Reparaturkosten ziemlich schnell zusammengehabt. Dafür bedanke ich mich“, so Krautheim gegenüber der LVZ.

Die Wiedereröffnung von „Lenes Tauscho“ zieht zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer an. © Quelle: André Kempner

Hörbar begeistert ist der 30-Jährige von dem Zuspruch aus der Gesellschaft. „Sogar Vertreterinnen und Vertreter einer Community englischsprachiger Leipzigerinnen und Leipziger waren bei der Wiedereröffnung dabei. Sie lobten unsere Idee“, berichtet Krautheim.

Ungeklärte Zukunft

Doch ganz so rosarot ist das Thema „Tauschschrank im Lene-Voigt-Park“ nicht. Zwar steht die Box besser da als je zuvor. Doch wie es genau weitergeht, ist unklar. Es geht um den Unterhalt der Box, die Pflege des Außenbereichs. Hier wünscht sich Krautheim das Engagement der Stadtreinigung. Die winkt bisher ab mit dem Argument, dass der Metallschrank auf privatem Grund steht. „Wir haben schon einige Gespräche geführt. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden“, sagt Aaron Krautheim, der das Problem in den bürokratischen Hürden sieht.

Bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist, werden sich weiterhin Freiwillige um die Ordnung am Tauscho kümmern. „Ich weiß gar nicht genau, wer da alles hilft. Aber es ist toll, dass sich die Menschen beteiligen.“ Nicht mehr mit im Boot sei der Verein „Verschenkekiste“, bedauert Krautheim und verweist auf inhaltliche Differenzen. Bis Oktober ist er selbst noch in das Projekt involviert. Dann möchte er loslassen und das Tauscho-Feld Jüngeren überlassen. Wer Lust darauf hat, kann eine E-Mail an lenes-tauscho@posteo.de schreiben.

