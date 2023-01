﻿Böllerverbote, Polizeigewehre und ein musikalisches Jubiläum – das bewegt die LVZ-Leserschaft

Leipzig. Die Leserinnen und Leser der LVZ diskutieren über Böllerverbote und sächsische Polizeigewehre. Auch ein musikalisches Jubiläum ist Thema.

Zu den Themen Böllern und Böllerverbot:

Pyromanie kanalisieren

Ob Angeln, Jagen oder Drohnenfliegen: Für alles, was laienhaft praktiziert potenzielle Gefahren für Natur, Allgemeinheit oder Volkswirtschaft birgt, benötigt man hierzulande einen amtlichen Schein, eine Zulassung, eine Lizenz. Nur zu Silvester drückt die Regelungswut der deutschen Bürokratie alle Hühneraugen zu und nimmt damit billigend in Kauf, dass Volltrunkene Notdienste, Rettungs- und Ordnungskräfte mit erlaubtem und illegalem Gefahrgut beschießen.

Rätselhaft bleibt, warum sich die Politik vor diesem Hintergrund noch immer strikt gegen ein Böllerverbot oder wenigstens eine Kanalisierung der Pyromanie sträubt. Andere Länder machen es vor: In Frankreich, Australien und den USA ist privates Zündeln weitgehend verboten; Feuerwerke werden dort zentral organisiert und vor allem von Spezialisten, die sich damit auskennen, lanciert und überwacht.

Der einzige, wenn auch für den deutschen Michel entscheidende Unterschied ist, dass dann das Sandkastengehabe („meiner ist größer/lauter/bunter“) jener wegfällt, die dafür bis zu 1000 Euro ausgeben und sich gleichzeitig wahlweise über Umweltverschmutzung und/oder steigende Kosten für Benzin, Lebensmittel und Heizung echauffieren.

Nein, im Interesse der Sicherheit aller Einsatzkräfte, Umstehenden und auch der „Privatsprengmeister“ selbst muss über eine Umorganisation der Silvester-Ballerei zumindest öffentlich debattiert werden. Nicht zuletzt beginnt jedes neue Jahr mit hübsch anzuschauenden Lichtchoreographien und ohne sinnlos Getötete doch gleich viel gefälliger. (Dirk Schmidt, 04107 Leipzig)

Europaweites Böllerverbot

Silvester ohne Feuerwerk wäre für die Umwelt und die Tiere sehr angebracht. In vergangenen Zeiten gehörte auch ich zu denen, die sich Silvester ohne Feuerwerk nicht vorstellen konnten.

Wenn man jedoch die Bilder in den Nachrichten sieht, halte ich den Ruf nach einem Böllerverbot für angebracht und zwar „europaweit“. Das Europäische Parlament sollte das für die EU beschließen. (Karl-Heinz Zorn, 04179 Leipzig)

Verzicht auf Flugreisen und Skihallen

In der LVZ gibt es verschiedene Meinungen zur Silvesterknallerei. Es wird viel über Umweltschutz geredet, aber Silvester wurden wieder Hunderte Tonnen Raketen und Böller losgelassen, der Müll wird liegen gelassen oder in die Gegend geworfen.

Man redet, aber es ändert sich nichts. Sogar Polizei und Rettungskräfte wurden massiv angegriffen und große Schäden verursacht.

Jeder muss sein Verhalten ändern und auch mal verzichten – auch auf Flugreisen, Kreuzfahrten, Motorsportveranstaltungen, Skihallen im Hochsommer …

Diese Dinge braucht man nicht unbedingt, aber die Natur ist lebensnotwendig. Das Klima verändert sich immer schneller. Wir müssen was für unsere Kinder tun. Sofort! (A. Fischer, 04107 Leipzig)

Zum Beitrag „Patentstreit – Sachsens Polizei muss 2200 Gewehre vernichten lassen“ vom 5. Januar:

Gewehreinsatz zu welchem Anlass?

Ohne sich inhaltlich mit der Patentposse an sich zu beschäftigen, stellt sich aber die Frage, was die sächsische Polizei mit den bestellten 2300 Sturmgewehren anstellen will. Gegen wen glaubt man sich im Innenministerium in Sachsen verteidigen zu müssen?

Sachsen hat 41 Polizeireviere und 114 Polizeistandorte. Jeder Polizist für sich ist schon bewaffnet, was zum Selbstschutz ja auch sinnvoll ist. In welchen Einheiten sollen also all diese Sturmgewehre eingesetzt werden und zu welchem Anlass?

Liest man sich die Ausrüstungsangaben der Polizei Sachsen so durch, könnte man auf die Vermutung kommen, diese müsste einen ganzen Krieg alleine führen. Das alles auf Kosten des Steuerzahlers. Hier herrscht meines Erachtens nach dringender parlamentarischer Kontrollbedarf. (Holger van de Sand, 04288 Leipzig)

Zum Beitrag „Skandalfrei, das ist doch schon mal was“ vom 2. Januar:

Mannschaftsaufstellung des Gewandhauses

Zunächst kann man Professor Andreas Schulz nur gratulieren. Er war einer derjenigen „Wessis“, die in den 1990er-Jahren nach Leipzig kamen, um ihre exzellenten Fähigkeiten in den Dienst der Stadt, und hier insbesondere eines städtischen Denkmals wie dem Gewandhaus, zu stellen. Dafür gebührt ihm großer Dank der Leipziger Bürgerschaft.

Es wäre aber nicht schlecht, wenn zu den vielen neu angekündigten Ideen auch die Umsetzung einer schon etwas älteren Idee käme, nämlich die Nennung der Namen der Musiker, die sich beim „Großen Concert“ auf der Bühne präsentieren. Beim Fußball ist die Verkündung der Mannschaftsaufstellung fast ein heiliger Akt. Bei jeder Fernsehshow werden im Abspann Beleuchter und Maskenbildner namentlich genannt. Beim Besuch eines Konzerts stehen im Programmheft jedoch nur die Namen von Dirigenten und Solisten.

Wo aber ist die exklusive „Mannschaftsaufstellung“ des genialen Gewandhausorchesters? Die Cellistin, die Flötistin, der Trompeter oder der Pauker des Orchesters verdienen nicht weniger Aufmerksamkeit als der rechte Verteidiger oder der linke Stürmer von RB Leipzig. Das Problem, dass kurzfristig Umbesetzungen mit den Vorlaufzeiten für den Druck des Programmheftes kollidieren, könnte man durch ein Einlegeblatt lösen, so wie es zum Beispiel in der Elbphilharmonie in Hamburg oder in der Davies Hall des San Francisco Symphonieorchesters, bei dem übrigens Herbert Blomstedt noch als Ehrendirigent im Programmheft firmiert, üblich ist. (Prof. em. Wolfgang Kleinwächter, 04158 Leipzig)

Zum Beitrag „Habeck für früheren Kohleausstieg auch in den mitteldeutschen Revieren“ vom 2. Januar:

Glück auf Deutschland 2030

Klimaminister Habeck hat recht. Wenn der von EU und Deutschland nachgeschärfte CO2-Zertifikatehandel Kohleverstromung nach 2030 unwirtschaftlich macht, werden auch die Betreiber ostdeutscher Kohlekraftwerke für ein paar Entschädigungsmilliarden bereit sein, sie statt 2038, „idealerweise“ schon 2030 abzuschalten. Zusätzliche Strukturhilfemilliarden beruhigen skeptische Ministerpräsidenten und Belegschaften.

Dann müssen nur noch genügend wasserstofffähige Kraftwerke samt Infrastruktur entwickelt, geplant, genehmigt, gebaut, erprobt und mit Wasserstoff zum Beispiel aus Namibia „befeuert“ werden, um die Energieversorgung auch ohne grundlastfähige Atom- und Kohlekraftwerke und unabhängig von Wind und Sonne zu sichern. Glück auf Deutschland 2030! (Stephan Thieme, per E-Mail)

Zum Beitrag „Ein Begräbnis nach eigenen Regeln“ vom 5. Januar:

Teilnahme war höchst unverhältnismäßig

Die Teilnahme so vieler höchster deutscher Regierungsvertreter und Regierungsvertreterinnen an den Beisetzungsfeierlichkeiten des verstorbenen ehemaligen Papstes halte ich für höchst unverhältnismäßig. Erstens werden immense Steuergelder verschleudert und zweitens waren die Leistungen des Verblichenen durchaus umstritten. Bei ähnlichem Eifer der deutschen Regierungsvertreter bei der Bewältigung der „hausgemachten“ Probleme vor der eigenen Haustür wäre sehr viel Nützlicheres zu vollbringen. Aber angesichts der inhalts- und substanzlosen Neujahrsansprachen besteht dafür wohl in den nächsten Jahren keine Hoffnung. (Frank Meyer, 04209 Leipzig)

