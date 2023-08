Rhodos braucht den Tourismus

Leipzig. Zahlreiche Leserinnen und Leser waren in Gedanken bei den Touristen, die von der griechischen Insel Rhodos wegen der Waldbrände regelrecht flüchten mussten, während sich wiederum andere Urlauber gerade auf den Weg dorthin machten. Aber auch zu der Politik in Deutschland und zum Ablassen von Kerosin gingen Meinungen bei der LVZ ein.

Touristen wichtig für die Einheimischen

Zum Artikel: „Touristen trotz allem“ vom 26. Juli: Die Einwohner von Rhodos bitten die Touristen um ihr Kommen. Wenn jetzt keiner mehr kommt, haben viele den Winter über Probleme. Wir fliegen jedes Jahr nach Rhodos, auch dieses Jahr wieder im Oktober. Und ja, viele Menschen wollen helfen und die Einheimischen unterstützen. (Ines Günther, per Facebook)

Urlaub mit Familie ist wertvolles Gut

Zum Artikel: „Touristen trotz allem“ vom 26. Juli: Ich kann die Touristen schwer verstehen, gerade dort Urlaub zu machen, wo in dieser Zeit Menschen und Tiere um ihr Leben rennen. Aber ich möchte die Reisenden nicht verurteilen, denn wenn man das ganze Jahr auf einen Urlaub spart, sich freut und Tage mit der Familie verbringen will, ist das ein verdammt wertvolles Gut! Mögen Sie gesund wiederkommen. (Andreas Geisler, per Facebook)

Vorfall nicht auf die leichte Schulter nehmen

Zum Artikel „Jumbojet lässt 94 Tonnen Kerosin ab“ vom 20. Juli: Es sind nur vier Prozent von dem abgelassenen Kerosin was die Erde erreicht. Das sind aber immer noch 3,8 Tonnen! Bei der Fläche, die überflogen wurde, ist das auf einen Quadratmeter wahrscheinlich gar nicht mehr messbar. Trotzdem kann man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Natürlich belastet das die Umwelt, denn es kommt zu allen anderen Belastungen noch dazu. Wenn so etwas kleingeredet wird, dann kann leicht die Frage aufkommen, ist vielleicht doch etwas dran, dass Flugzeuge Schadstoffe ablassen? Oder sind das Verschwörungstheorien? Da kann man nur hoffen, dass auch die letzten alten Flugzeuge ausgemustert werden, bei denen im Notfall Kerosin abgelassen werden muss. (Johannes Heine, 04668 Grimma)

Irakischer Christ – viele Fragen ungeklärt

Zum Artikel „Iraker stürmen Schwedens Botschaft“ vom 21. Juli: Sie schreiben, dass „ein irakischer Christ“ in Stockholm die Verbrennung bzw. Zertretung eines Korans vorgenommen habe. Das wirft ein schlechtes Licht auf Christen. Denn normalerweise steht das Christentum in Europa für eine großzügige Toleranz gegenüber anderen Religionen und für friedlichen interreligiösen Dialog. Verbrennung oder Schändung von Symbolen anderer Glaubensgemeinschaften ist dem Christentum, jedenfalls in Deutschland und auch Schweden wesensfremd. Ich wüsste also gern, welcher christlichen Kirche jener irakische Christ angehört – ist er Mitglied einer orientalischen Kirche oder einer Freikirche oder gar einer christlichen Sekte? Das wäre zur Beurteilung sehr wichtig zu wissen. Weiterhin wäre es gut zu wissen, weshalb dieser Mann aus dem Irak geflohen ist. Vielleicht hat er dort als Christ lebensbedrohliche Verfolgung durch den Islam erfahren? Das würde seine Schmähaktion nicht rechtfertigen, aber verständlicher machen. In jedem Fall wünschte ich mir bei solch sensiblen Themen gründliche Recherchen und gute Informationen. (Dr. Arndt Haubold, Pfarrer i.R., 04610 Meuselwitz)

Präzise Analyse der Regierungspolitik

Zum Artikel „Das falsche Leben“ vom 15. /16. Juli: Vielen Dank, Herr Imre Grimm, für die präzise und offene Analyse der Politik der Bundesregierung und die Auswirkungen auf die Stimmung der Bevölkerung! Ich habe lange keine so klare Einschätzung gelesen, die man hoffentlich nicht nur in Sachsen liest. (Roland Buschmann, Mölkau)

Ehrliche Gründe für den AfD-Aufschwung

Zum Artikel „Die CDU befindet sich in einer strategischen Sackgasse“ vom 17. Juli: Ein sehr guter Beitrag von Professor Patzelt zum Aufschwung der AfD! Endlich mal ein Politikwissenschaftler, der nicht immer das gleiche Gelaber von sich gibt, sondern anhand von jahrelangen Fakten und Gesprächen die ehrlichen Gründe dafür nennt. Und wenn die restliche Parteienlandschaft in Deutschland weiterhin die Meinungen der Bürger ignoriert, wird die AfD Wahlsieger – was gewiss nicht die Mehrheit möchte – aber Dummheit und Arroganz werden abgestraft! (Thomas Fischer, per E-Mail)

Kein Vertrauen in die Meinungsfreiheit

Zum Artikel „Keine Partei kümmert sich richtig“ vom 15./16.7.: Dieser sehr umfangreiche Artikel ist zwar authentisch geschrieben, aber noch untertrieben in seiner Darstellung zur Wirklichkeit und zu den wahren Meinungen der Menschen. Die DDR ist noch nicht vorbei. Wie früher trauen sich weder Medien noch Staatsdiener, unverblümt ihre wahre Meinung zu sagen, die würde verheerend ausfallen. Was in der Kneipe am Stammtisch geäußert wird, lässt keinen guten Fetzen an den Parteien, egal welche es sind. Selbstbediener, Schauspieler, Volksverräter usw. sind Ausdrücke für die sogenannten Volksvertreter. Alle sind Kostgänger der arbeitenden Bevölkerung und leben vom Steueraufkommen. Um so größer ist die Entrüstung, wenn Regierungsbeamte 3000 Euro steuerfreien Zuschlag als Inflationsausgleich erhalten. Wogegen man für ein paar Groschen Heizkostenhilfe den Leuten unzumutbare Hürden und Aufwand an Formalien auferlegt. – Auch ich habe kein Vertrauen auf freie Meinungsäußerung in diesem Lande, wird man doch zu schnell in eine Ecke gestellt, in die man nicht rein gehört. Auch deswegen schreibe ich unter einem Pseudonym. (Ernst Bauer, Pegau)

Wer Ansprüche stellt, soll es besser machen

Zum Artikel „Sportscheck muss City-Filiale räumen“ vom 25. Juli: Im Zentrum sind die Mieten so immens hoch, dass sie sich wohl kaum ein Einzelunternehmer ohne recht großes Startkapital leisten kann. Was passiert also? Große Ketten kommen, die das nötige Kleingeld haben. Wenn wer Ansprüche stellt, dann soll er doch bitte ein Franchise eröffnen und es besser machen. (Tim Händel, per Facebook)

Leipzig könnte noch viel mehr anbieten

Zum Artikel „Sportscheck muss City-Filiale räumen“ vom 25. Juli: Ich denke, Leipzig könnte in Sachen Shoppen noch viel mehr bringen. Genug Restaurants gibt’s , in denen man mal was Schönes essen und trinken kann. (Sven Rosin, per Facebook)

Grimmaer haben keine Direktverbindung mehr

Zum Artikel: „Batteriezüge zwischen Leipzig und Döbeln“ vom 28. Juli: Leise elektrisch angetriebene Züge sind eine feine Sache. Das wäre aber auch schon das aus meiner Sicht einzig Positive der für Ende 2026 geplanten Änderungen im Bahnverkehr zwischen Leipzig und Döbeln. Als ganz klaren Nachteil sehe ich die um 20 (!) Minuten deutlich längere Fahrtstrecke von Grimma über Stötteritz und den Markt zum Hauptbahnhof. Der Bus der Linie 690 braucht dafür nur eine Minute mehr. Der Hauptbahnhof ist nun mal der zentrale Umsteigepunkt.

Wer mit dem Zug nach Leipzig fährt, weiß wie viele Fahrgäste in Borsdorf und Engelsdorf zusteigen, weil sie nicht mit der S- Bahn um ein Viertel der Stadt kreisen wollen. Die Wurzener haben immer die Alternative der Direktverbindung mit dem RE zum Hauptbahnhof. Die Grimmaer haben die direkte Verbindung dann nicht mehr. Den Grimmaern bringt die Streckenführung über den Süden überhaupt nichts, weil man den Südosten und den Süden auch gut mit der Linie 690 und dann mit dem Stadtbus oder der Straßenbahn oder auch mit der S 3 ab Borsdorf erreichen kann.

Viel wichtiger wären mir erstens eine ordentliche Verbindung mit der Bahn nach Dresden sowie eine Ertüchtigung und Wiederinbetriebnahme der Strecke zwischen Döbeln und Meißen- Triebischthal und ab Meißen Weiterfahrt als Regionalexpress bis Dresden Hauptbahnhof. Und zweitens: Die absoluten touristischen Highlights südöstlich von Leipzig sind die Täler der beiden Mulden mit den zahlreichen Burgen und Schlössern. Leisnig ist halbwegs gut mit dem Zug erreichbar. Colditz mit dem Bus.

Aber was ist mit Rochsburg, Wechselburg, Rochlitz oder Nossen? Da kommt man auch mit dem Bus von Grimma kaum hin. Hier hat die Bahn eine ganz wichtige Funktion, zum Beispiel mit der Bahn nach Amerika und mit dem Fahrrad zurück. Bis 2002 bzw. 2015 war das möglich und die Gleise liegen noch. (Christian Köhler, Grimma)

