﻿„Jedes Stück ist Handarbeit“: Café Krüger gewinnt LVZ-Voting um den besten Kuchen Leipzigs

Leipzig. Lange Warteschlangen vor einem Geschäft, so was gibt’s immer noch – häufig zu sehen am Wochenende vorm Café Krüger am Eutritzscher Markt. Die Leute stehen mitunter 20 Minuten geduldig an, bei Wind und Wetter, um dann zwei Stück Kuchen zu kaufen. Nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern aus ganz Leipzig, Delitzsch oder Borna kommen die „Süßmäuler“. Kein Wunder, dass Leserinnen und Leser der LVZ das Café zum Gewinner im LVZ-Online-Voting kürten, in dem wir fragten: Wo gibt’s den besten Kuchen Leipzigs?

Gebacken wird in der hauseigenen Backstube

Chefin Heike Krüger (63) freut sich über den Sieg mit großem Abstand. Und hat auch eine Erklärung dafür: „Jedes Stück ist Handarbeit, es schmeckt wie bei Mutti zu Hause, und wir haben eine sehr große Auswahl.“ 16 verschiedene große runde Kuchen und 20 Torten stehen jeden Morgen frisch in der Vitrine. Hergestellt werden sie ab sechs Uhr morgens in der eigenen Backstube von zehn Bäckern und Konditoren.

Punschkugeln, Prasselkuchen, Cupcakes

Die traditionellen Punschkugeln aus DDR-Zeiten werden bei Krügers genauso angeboten wie trendige Cake-Pops, sprich Kuchen am Stil. Jeden Samstag gibt es Nussstriezel, freitags und sonntags Prasselkuchen. Und mittwochs ist Cupcake-Tag. Die Minikuchen hat Steffi Jahnsmüller (33) eingeführt, als sie vor fünf Jahren bei Krügers anfing. Damals zauberte sie – mit ihren goldenen Händchen für liebevolle Verzierungen – pro Woche 40 Cupcakes, mittlerweile sind es schon 200.

Steffi Jahnsmüller dekoriert die Cupcakes. Für Tortenbestellungen wird auch mal individuell modelliert. © Quelle: Vanessa Gregor

Auch Chefin Heike Krüger isst gern Kuchen, jeden Tag. Am beliebtesten bei der Kundschaft sind Zupfkuchen, Stachelbeer-Baiser, Lübecker Marzipantorte, Kirsch-Sahne-Torte oder „Wilder Mohn“-Buttercremetorte. Spezielle Torten zur Hochzeit, zum Schulanfang oder zu runden Geburtstagen werden auf Vorbestellung angefertigt, genauso wie vegane oder laktosefreie Backwaren. Zum Valentinstag oder Muttertag sind Torten-Herzen immer besonders gefragt.

Wo gibt’s den besten Kuchen Leipzigs? Das sind die Top Ten der LVZ-Umfrage Auf LVZ.de haben wir gefragt: Wo gibt es den besten Kuchen Leipzigs? Mehr als 700 Leserinnen und Leser haben insgesamt 114 Bäckereien und Konditoreien genannt. Und das sind die Top Ten unseres Leservotings: Platz 1: Café Krüger 571 Stimmen Platz 2: Bäckerei & Konditorei Göbecke 319 Stimmen Platz 3: Patisserie Hart & Herzlich 281 Stimmen Platz 4: Café und Konditorei Feiste 232 Stimmen Platz 5: Café Maitre 202 Stimmen Platz 6: Bäckerei Weck 156 Stimmen Platz 7: Zuckerhut Leipzig 133 Stimmen Platz 8: Macis Biobäckerei 104 Stimmen Platz 9: Konditorei Komiro 79 Stimmen Platz 10: Roots Plantcafé 55 Stimmen

Umzug von einer auf die andere Straßenseite

Langjährige Stammkunden wissen noch, dass das Lokal viele Jahre lang auf der anderen Seite der Delitzscher Straße sein Domizil hatte. Steffen Krüger übernahm 1986 zusammen mit einem Freund das leer stehende Café am Eutritzscher Markt und eröffnete es als HO-Betrieb. Zwei Jahre später führte der heute 61-Jährige den Laden dann alleine, schloss parallel dazu seine gastronomische Berufsausbildung ab. Nach der Wende stieg seine Frau Heike, gelernte Kellnerin, mit ein. Von 1994 bis 2004 betrieb das Ehepaar außerdem eine Bowlingbahn in der Holbeinstraße, die 2004 nach Eutritzsch in die Schönefelder Straße verlegt wurde. Dort arbeiten inzwischen auch die beiden Söhne der Krügers.

Cafe Krüger am Eutritzscher Markt in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Mitte der 1990er-Jahre brachen schwere Zeiten an, als die Delitzscher Straße umgebaut wurde, Straße und Fußweg weggerissen wurden. Nur sehr beschwerlich fanden Kunden noch den Weg ins Geschäft. Gern hätten Heike und Steffen Krüger das Haus gekauft und die dringend fällige Sanierung in die Hand genommen. Doch die weit verstreute Erbengemeinschaft entschied sich 1998 für einen anderen Käufer. So zogen Krügers im gleichen Jahr auf die andere Straßenseite, in die mittlerweile leer stehende Apotheke. Die ersten ein, zwei Jahre waren mühevoll, doch seitdem entwickelt sich das Geschäft erfolgreich. Zahlreiche Lehrlinge wurden ausgebildet. Mittlerweile gibt es direkt neben dem Café auch noch einen Eisverkauf, mit Eis aus eigener Herstellung.

Der Personalmangel in der Gastronomie macht auch vorm Café Krüger nicht Halt, besonders im Service werden Mitarbeiter gesucht. Für Heike Krüger und ihren Mann Steffen stellt sich in einigen Jahren auch die Frage nach einem Nachfolger – denn ob die Söhne es machen, steht noch nicht fest. „Im Moment denke ich aber nicht ans Aufhören“, versichert Heike Krüger, die vorne im Gästebereich tätig ist, während sich ihr Mann im Hintergrund ums Büro kümmert.

LVZ