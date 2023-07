„Letzte Generation“ versperrt Straße im Leipziger Norden

Leipzig. Im Leipziger Norden kommt es im Bereich Maximilianallee/ Theresienstraße (B2) am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist eine Straßenblockade von insgesamt sechs Mitgliedern der „Letzten Generation“. Eine Fahrspur ist in Richtung Stadtzentrum noch befahrbar.

Die Aktivisten, von denen sich derzeit noch vier auf der Straße befinden, tragen Masken mit den Gesichtern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zwei Protestierende wurden von der Polizei bereits an den Straßenrand gebracht.

„Im gesamten Bundesgebiet finden heute mindestens 36 Sitzblockaden der ,Letzten Generation’ in 26 Städten statt“, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitag. In Leipzig wurden vor zwei Wochen fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten im Falle einer Sitzblockade vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen.

