Nach Razzia

Die „Letzte Generation“ konnte am Mittwoch in Leipzig mit etwa 500 Menschen erst protestieren, als sie die Demonstration doch noch angemeldet hatte. Zuvor hatte die Polizei einige Akteure handfest am Losgehen gehindert.

