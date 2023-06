„Letzte Generation“: Erster Prozess vor dem Leipziger Amtsgericht startet

Leipzig. Am Donnerstag müssen sich fünf Mitglieder des Protestbündnisses Letzte Generation vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten. Ihnen wird Nötigung durch eine Straßenblockade vorgeworfen, die vor einem Jahr, am 13. Juni 2022 unweit der Oper Leipzig stattfand. Es ist das erste Mal, dass den Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe in Leipzig der Prozess gemacht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich saß auf der Straße, weil ich bald Lehrer bin, der in den nächsten 40 Jahren täglich mit Kindern arbeiten wird und dabei mitverantwortet, in welcher Welt sie leben“, erklärte einer der Angeklagten, Leon Müllem, in einer Pressemitteilung der Letzten Generation. „Ich verletze die Fürsorgepflicht, die mir als Lehrperson im Amt auferlegt ist, wenn ich jetzt nicht sichtbar Widerstand leiste.“ Der 26-Jährige studiert den Angaben zufolge Lehramt für Sonderpädagogik.

Lesen Sie auch

Letzte Generation: Fünf Mitglieder vor dem Leipziger Amtsgericht

Vor Gericht stehen außerdem: Elena Thor (24, Grafikdesignerin), Kevin Hecht (31, Bildungsbeauftragter für Klimagerechtigkeit), Pia Osman (27, Bildungsbeauftragte für europäische Politik) und Maike Grunst (22, Finanzmanagerin).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Tage vor Verfahrensauftakt kündigte die Klimaschutzgruppe an, eine Mahnwache vor dem Amtsgericht organisieren zu wollen. Außerdem solle zeitgleich ein weiterer Protest in Leipzig stattfinden: „Diese Woche, ein Jahr später, werden viele mehr ihren Platz auf der Straße einnehmen“, hieß es.

LVZ