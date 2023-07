Einsatz im Zentrum

Zwei Gebäude brennen in Leipzig – Feuerwehr muss löschen

Zwei Brände haben die Leipziger Feuerwehr am Montag beschäftigt. Im südlichen Zentrum brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Und in Leipzig Probstheida haben Unbekannte offenbar ein leerstehendes Wohnhaus angezündet.