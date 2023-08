Radikale Aktionen

LVZ-Umfrage zu den Protesten der „Letzten Generation“ in Leipzig

Mitglieder der "Letzten Generation" versperren den Westplatz in Leipzig.

Insgesamt bereits fünf Mal blockierten Mitglieder der „Letzten Generation“ in dieser Woche den Verkehr in der Messestadt, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Was halten Sie von den Aktionen?