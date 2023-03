﻿Nach Klima-Blockade in Leipzig: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Während einer Protestaktion der Klimagruppe „Letzte Generation“ am Mittwoch in Leipzig soll ein Autofahrer eine Teilnehmerin mit seinem Fahrzeug erst abgedrängt und anschließend über ihren Fuß gefahren sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts von gefährlicher Körperverletzung.

Leipzig. Am Mittwochmorgen protestierten sieben Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ mit einer Blockade auf der Jahnallee im Leipziger Zentrum-West. Wie eine Sprecherin gegenüber der LVZ erklärte, sei eine Teilnehmerin erst mit einem Fahrzeug zurückgedrängt worden. Anschließend sei der Autofahrer über ihren Fuß gefahren. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

„Gleich zu Beginn haben mehrere Fahrzeuge in der ersten Reihe angefangen, auf die Frauen zuzufahren. Das sind wir inzwischen gewohnt, darauf bereiten wir uns auch in Trainings vor. Zwei Fahrzeuge waren allerdings besonders forsch, sie schoben mit ihren Stoßstangen immer weiter vor und versuchten uns so zurückzudrängen“, so Sprecherin Lilly Schubert am Donnerstag.

Klimagruppe: Fahrzeuge drängten Protestierende zurück

Eine der Protestierenden sei erst mit der Stoßstange ein Stück zurückgeschoben worden. „Sie versuchte dem Fahrzeug dann Platz zu machen, nachdem dies immer weiter vor fuhr. Der Autofahrer beschleunigte dann schnell und fuhr ihr über den Fuß“, so Schubert weiter.

Die aus Leipzig stammende Geschädigte sei im Anschluss an das Polizeigewahrsam zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. „Zum Glück ist nichts gebrochen. Aber der Fuß schmerzt noch, es ist wohl eine leichte Quetschung.“

Polizei ermitelt – „Letzte Generation“ erstattet keine Anzeige

Laut einer Polizeisprecher wurde aufgrund der Hinweise inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nähere Details zu den Erkenntnissen wurden bislang nicht mitgeteilt.

Die Klimagruppe selbst habe bisher keine Anzeige erstattet, erklärte Sprecherin Schubert. „Wir wollen den Menschen, die im Stau stehen, ja nichts Böses. Wir können verstehen, dass man sauer ist, weil es nicht vorangeht. Es geht uns letztlich nicht um die Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern um die Klimapolitik in Deutschland.“ Es müssten dringend erste Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, bevor klimatische Kipppunkte erreicht würden, hieß es.