„Letzte Generation“ kündigt neuen Protestmarsch in Leipzig an

Leipzig. Die Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ will am Mittwoch einen weiteren Protestmarsch in Leipzig veranstalten. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz. Zur Route wurde nichts bekannt. Der letzte Protestmarsch hatte Ende Mai in Leipzig stattgefunden, davor gab es verschiedene Straßenblockaden. In einer Woche, am 27. Juni, soll um 19 Uhr ein öffentlicher Vortrag in der Georg-Schwarz-Straße 178 gehalten werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Protestmarsch am Mittwochnachmittag sei „öffentlich, angekündigt, aber nicht angemeldet“, heißt es in einer Mail von Lilly Schubert, Sprecherin der „Letzten Generation“ Leipzig. Demnach fänden die Protestmärsche im ganzen Land statt. „Bis es zu einem ernst zu nehmenden Zeichen der Regierenden kommt, angemessen auf die Klimakatastrophe zu reagieren, gehen wir auf die Straßen. Gegen den zerstörerischen Lebensstil der Superreichen und das planlose Zusehen der Bundesregierung dabei.“

Prostestmarsch der „Letzten Generation“ Ende Mai auf dem Augustusplatz in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Die „Letzte Generation“ fordert die Bundesregierung auf, eine Notfallsitzung der Gesellschaft einzuberufen. Die notwendige Wende solle mit demokratischer Beteiligung eines ausgelosten Durchschnitts der Bevölkerung eingeleitet werden. „Im Gesellschaftsrat entsteht ein entschlossener Plan dafür, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet. Dieser Plan soll von Bürgerinnen und Bürgern entwickelt, von der Gesellschaft getragen und von der Politik verwirklicht werden.“

LVZ