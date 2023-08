Radikale Klima-Aktivisten verstärken derzeit in Leipzig ihren Protest, Autofahrer sind wütend – die Stimmung ist aufgeheizt. Doch was sind eigentlich konkret die Forderungen?

Leipzig. Während der Sommerferien war es ruhig auf Leipzigs Straßen, doch seit Tagen kleben sich Mitglieder der radikalen Klimabewegung „Letzte Generation“ auf Kreuzungen. Mittlerweile an mehreren Stellen gleichzeitig: „Wir kehren in die über 60 Orte zurück, aus denen wir kommen, um dort neue Menschen an die Hand zu nehmen und in den Widerstand zu bringen“, heißt es auf der Internetseite. Eben auch in Leipzig. Mit ihren Aktionen will die „Letzte Generation“ auf die Klimakrise aufmerksam machen – und fordert die Bundesregierung auf, politisch tätig zu werden. Doch was sind genau die Forderungen der radikalen Aktivisten und wie sinnvoll sind sie?