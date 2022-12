Sein Engagement für die „Letzte Generation“ hat Jakob Beyer in den Knast gebracht – aufhören will er trotzdem nicht. Nun fand bei dem Leipziger erneut eine Hausdurchsuchung statt.

Leipzig. Im Flur von Jakob Beyer herrscht Chaos: Klamotten häufen sich, Kartons stehen herum, Schränke, die noch keinen Platz gefunden haben. Beyer ist eigentlich schon im September in die Altbauwohnung im Leipziger Süden gezogen. (Update: Am Dienstag wurde diese erneut von der Polizei durchsucht) Um es sich so richtig gemütlich zu machen, fehlte ihm bisher die Zeit. Er war ja so viel unterwegs, klebte sich auf die A100 in Berlin, auf eine Ampelkreuzung in München. Beyer ist Sprecher der "Letzten Generation", er hat 22 Tage mit anderen radikalen Klimaschützern in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim gesessen. Seitdem er wieder zurück ist, muss sich Jakob Beyer zweimal täglich bei der Leipziger Polizei melden – damit er nicht gleich wieder los fährt. Bisher hat er sich dran gehalten. Bei der Besetzung des Flughafens in München war der 29-Jährige nicht dabei. Ob das so bleibt – er weiß es nicht. "Eigentlich will ich mich nicht vom Protest abhalten lassen."