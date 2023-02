Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren Leipziger Maximilianallee

Am frühen Montagmorgen haben Klima-Aktivisten die Bundesstraße 2 im Norden Leipzigs blockiert. Die Polizei sprach von langen Staus und empfahl den Bereich Maximilianallee/Theresienstraße stadteinwärts weiträumig zu umfahren.

Leipzig. Seit 7.30 Uhr am Montagmorgen blockierten Klima-Aktivisten der „Letzen Generation“ die Maximilianallee (B2) in Höhe der Theresienstraße in Leipzig. Ein Polizeisprecher berichtete von langen Staus im Umfeld und empfahl Autofahrern, den Bereich großräumig zu umfahren.

Letzte Generation in Leipzig: Fahrspuren auf B2 stadteinwärts betroffen

Mehrere Personen hatten sich auf den stadteinwärtigen Fahrspuren festgeklebt, so der Sprecher. Stadtauswärts kamen die Autofahrer weiter voran. Der stadteinwärtige Verkehr wurde ab Essener Straße umgeleitet. Nach etwa einer Stunde war die Blockade beendet und der Verkehr rollte wieder.

Die Protestler begründeten ihre Aktion mit ihrer Forderung an die Bundesregierung, mit einer Notfallsitzung einen Gesellschaftsrat einzuberufen. Dieser müsse Maßnahmen beschließen, um das Kippen „in eine tödliche Heißzeit noch zu verhindern“, so die 26-jährige Leipzigerin Pia Osman, pädagogische Mitarbeiterin im Bildungsbereich.

Die Störaktion sei Ziel von Protesten der letzten Generation, die aktuell im gesamten Bundesgebiet stattfänden. In Magdeburg saßen Aktivisten auf der B1 stadteinwärts auf der Höhe der Elbinsel Großer Werder. Die Teilnehmerzahl war zunächst nicht bekannt.