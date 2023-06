﻿Polizei löst Protest der „Letzten Generation“ in Leipzig auf

Newsletter „Leipzig Update“

Wohnungsnotstand in Leipzig? Ein Experte im Interview

Wer in Leipzig umziehen will, kennt es vielleicht: die passende Wohnung ist schwer zu finden. Doch einen wirklichen Mangel an Immobilien gibt es nicht, sagt René Hobusch von Haus & Grund Sachsen. Eine einfache Lösung für Wohnungssuchende hat er auch parat.