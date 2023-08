Leipzig. Die selbst ernannten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren seit Tagen wieder Straßen in Leipzig. Mehrfach wird der Verkehr lahmgelegt. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sind verärgert.

Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bleibt kritisch: Über einen Sprecher ließ er am Mittwoch mitteilen, dass die aktuellen Aktionen an seiner ablehnenden Meinung nichts ändern.

Sollen Städte die Forderungen der „Letzten Generation“ unterstützen? Die LVZ-Redakteure Josa Mania-Schlegel und Mark Daniel beantworten die Frage ganz unterschiedlich.

Ja: Mit dem Erfüllen würde endlich Handeln spürbar

Die „Letzte Generation“ erinnert Kommunen und Regierung daran, dass sie die gesetzlich festgeschriebenen Klimaziele verfehlen. Mit definitiv streitbaren Aktionen, die Frust und Wut erzeugen. Inzwischen unterstützen Bürgermeister von Marburg, Tübingen und Hannover nach Gesprächen mit der Organisation deren Forderungen per Schreiben an die Bundestagsfraktionen.

Mit dem Erfüllen der Forderungen würde endlich Handeln spürbar, meint LVZ-Redakteur Mark Daniel. © Quelle: André Kempner

Damit mache man sich erpressbar, warnen Kritiker. Auf Kosten der Logik: Eine Erpressung liegt vor, wenn jemand zwangsweise seine Meinung ändert zugunsten eines Ziels, hinter dem er nicht steht. Deutschland und seine Städte aber haben den Klimaschutz selbst beschlossen. Sie stehen in der Pflicht. Mit dem Erfüllen der Forderungen der „Letzten Generation“ würde endlich Handeln spürbar.

Gehen wir doch mal die drei Punkte durch. Die Finanzierung des Billigtickets: nicht machbar? Eher eine Frage des politischen Willens, blickt man auf absurde Milliarden-Ausgaben, die der Bund der Steuerzahler im Schwarzbuch auflistet. Tempo 100: spart Emissionen und Benzinkosten. Niedrigere Geschwindigkeit bedeutet weniger Verkehrstote, weniger Staus. Dass Deutschland EU-weit das einzige Land ohne generelle Geschwindigkeitsbegrenzung ist, dokumentiert eine unzeitgemäße Maßlosigkeit. Einrichtung eines Bürgerrats zur Klimaneutralität in der Bundespolitik: Wo ist das Problem?

Wäre da noch die Vermutung, Briefe an die Fraktionen blieben eh folgenlos. Fatalismus hat allerdings noch nie einen Wandel bewirkt. Schließen sich mehr Kommunen der Forderung an, kann es einen Schneeballeffekt geben.

Nein: Im Umgang mit Protesten sollte ein OBM kreativere Lösungen haben

Es klingt verlockend: Ein einziger Brief an den Bundestag genügt – und der Spuk hört auf. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ haben diese Tür gedanklich mit leuchtenden Pfeilen umrahmt. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) muss nur noch hindurchgehen. So, wie es seine Amtskollegen aus Marburg, Hannover und Tübingen schon taten. Tut auch gar nicht weh!

Statt Unterstützung der „Letzten Generation“ soll der Oberbürgermeister kreativere Lösungen finden, meint LVZ Redakteur Josa Mania-Schlegel. © Quelle: Christian Modla

Jung sollte es sich genau überlegen. Die derzeitigen Straßenblockaden greifen tief in den Alltag vieler Leipziger ein. Manche freuen sich darüber, aber andere haben null Verständnis. Schlägt sich Jung auf die eine oder andere Seite, verprellt er einen guten Teil der Stadt.

Doch sein Leipzig ist ohnehin tief gespalten: Im Zentrum der Stadt wird per Radspur-Ring die Verdrängung des Autos zelebriert. An ihren Rändern leben Menschen, die ohne Auto kaum ihren Alltag bewältigen könnten. Für sie wäre ein Deal mit den Aktivisten der erste Tropfen Komponentenkleber an Jungs eigenen Fingern.

Es ist ja schön, dass Politiker aus grünen, woken, westdeutschen Gegenden gemeinsame Sache mit Klimaaktivisten machen. Die Forderungen der „Letzten Generation“ sind im Gegensatz zum Klimakollaps auch kein bisschen radikal. Vermutlich gibt es dort wirklich eine Mehrheit dafür.

In Sachsen würde man Jung vorwerfen, erpressbar zu sein. Wer im Namen einer umstrittenen Bewegung einen Brief aufsetzt, sät Zweifel an seiner Führungsqualität. Beim Umgang mit Protesten wünscht man sich von einem Oberbürgermeister kreativere Lösungen. Dass Jung diese beherrscht, hat er zu Legida-Zeiten gezeigt.

