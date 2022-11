﻿„Letzte Generation“: Razzia in Leipzig wegen Protesten vor „Sixtinischer Madonna“

Die Leipziger Polizei hat am Donnerstag mehrere Wohnungen von Mitgliedern der Klimagruppe „Letzte Generation“ in der Messestadt durchsucht. Die Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit den Protesten vor der „Sixtinischen Madonna“ im Sommer in Dresden, hieß es.

