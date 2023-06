﻿„Letzte Generation“: Mutmaßlich auch zwei Leipziger Aktivistinnen überwacht

Leipzig. Zwei Leipziger Mitglieder der „Letzten Generation“ sind mutmaßlich von der Abhöraktion durch das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) betroffen. Die Leipziger Pressesprecherin der Klima-Gruppe, Lilly Schubert, teilte am Montag gegenüber der LVZ mit, dass ihr eigener Name sowie der einer weiteren Leipziger Aktivistin in den entsprechenden Akten vorkomme.

Laut Informationen der „Letzten Generation“ seien bundesweit insgesamt fünf Personen in den Akten erwähnt worden, die ein abgehörtes Pressetelefon benutzten. Darunter befinden sich Schubert und ihre Leipziger Kollegin. Darüber hinaus stünden weitere Einzelpersonen im Fokus der Ermittlungen, die in organisatorischen Funktionen tätig seien.

Leipziger Gruppe prüft Vorgänge

Ob weitere Aktivistinnen und Aktivisten aus Leipzig betroffen sind, werde derzeit noch in Erfahrung gebracht, so die Leipziger Sprecherin Schubert. „Ich weiß aktuell nur von mir selbst und Carla Rochel, im Rahmen der Pressearbeit.“ Die Gruppe prüfe derzeit außerdem, ob von den Betroffenen jeweils auch die Privattelefone abgehört wurden. Ebenso sei bislang unklar, ob die Überwachungen weiter stattfinden. Aktuell gehe man jedoch davon aus.

Eigenen Angaben zufolge bekam die Klima-Gruppe Einsicht in die Akten, weil sie die bereits wegen stattgefundener Razzien beantragt hatte. Dort tauchten dann die Namen der beiden Leipzigerinnen auf. Sie verwies außerdem auf einen Reporter der Süddeutschen Zeitung, durch dessen Bericht die Abhöraktion am vergangenen Samstag öffentlich wurde.

Der Hintergrund: Durch den Medienbericht wurde bekannt, dass das BLKA bundesweit Telefone, Mails sowie Standortdaten mehrerer Mitglieder der „Letzten Generation“ überwacht hat. Gegen sieben Mitglieder der „Letzten Generation“ wird in Bayern wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Das Amtsgericht München hatte gegen einen Teil der Beschuldigten Beschlüsse zur Überwachung der Telekommunikation erlassen, teilte die Münchener Generalstaatsanwaltschaft (GenSta) am Montag gegenüber der LVZ mit. Diese Maßnahme sei anschließend im Auftrag der GenSta von Ermittlern des BLKA umgesetzt worden. Der Beschluss des Münchner Amtsgerichts ist bundesweit gültig.

Wie viele Personen im Einzelnen von der Abhöraktion betroffen sind bzw. waren, bleibt derzeit noch unklar. Auf Anfrage der LVZ verwies die GenSta München auf die noch laufenden Ermittlungen.

„Letzte Generation“: Mutmaßlich fünf Personen im Presseteam überwacht

Aus den Medienrecherchen geht auch hervor, dass unter anderem das Pressetelefon der Klima-Gruppe überwacht wurde. Weitere Medien äußerten sich empört über den Eingriff in die Pressefreiheit. Dazu betonte die GenSta am Montag: „Die Beschlüsse richteten sich nicht gegen Journalistinnen und Journalisten“. Die Maßnahme sei verhältnismäßig, so die Behörde weiter. Schließlich gehe es bei dem Tatvorwurf um eine „Straftat von erheblicher Bedeutung“.

„Wir haben nie etwas verheimlicht“

Auf die Frage, wie die Mitglieder der „Letzten Generation“ nun mit der Situation umgingen, seit sie von den Abhörmaßnahmen wissen, antwortete Schubert: „Wir ändern nichts an unserem Verhalten, weil wir nie etwas verheimlicht haben. Wir haben immer transparent kommuniziert, wer wir sind, was wir machen und was unsere Ziele sind.“ Die Behörden hätten alles auf der Webseite der Gruppe finden können. „Wir sind schockiert über das Ausmaß der Maßnahmen, die ergriffen wurden.“

Der Dresdner Aktivist Christian Bläul teilte bereits am Samstag über Twitter mit, dass er „aus den Akten“ wisse, dass die Polizei seinen Standort, SMS sowie unverschlüsselte Telefonanrufe verfolgt habe.

LVZ