﻿Letzte Party in der alten Distillery in Leipzig: „Wir werden bald Dinge machen, die hier unmöglich waren“

Leipzig. Es ist Freitag, 23:30 Uhr. Noch 60 Stunden bis die Türen der Distillery für immer geschlossen werden. Der Mann, der sie vor mehr als 30 Jahren zum ersten Mal öffnete, sitzt im weißen T-Shirt und mit einem großen Wasser auf der Veranda. Wie geht es Ihnen, Herr Kache?

Bevor der Distillery-Chef antworten kann, ein Rückblick: Die Distillery, Kurt-Eisner-Straße 91, ist der älteste Techno-Club Ostdeutschlands (ohne Berlin). Manche sagen, er ist der bekannteste. Der Legendärste. Der Wichtigste. Der Beste? Nicht unbedingt, seit einige Hundert Meter weiter im „Institut für Zukunft“ und im Westen in der „Neuen Welle“ noch ganz andere Grenzen des Nachtlebens ausgelotet werden. Die neuen Leipziger Clubs geben sich politischer, cleaner, ein wenig schicker.

Seit März 2019 steht fest: Der älteste aller Techno-Clubs in Leipzig muss schließen. In der Gegend sollen Wohnhäuser entstehen. Leipzig wächst, es gibt zu wenig Wohnraum. Wohnen und wummernde Bässe, die jetzt schon aus dem Laden auf die Veranda schallen, sind eben schwierig zu vereinbaren.

Vorbereitungen zum „Last Dance“ in der Distellery am Standort Südvorstadt. © Quelle: André Kempner

„Jeder Schmerz bringt irgendwas Schönes hervor“

„Ich freue mich auf die Party“, sagt Steffen Kache, den alle nur beim Nachnamen nennen und nimmt einen Schluck. Draußen auf die Straße hat jemand mit Kreide ein Herz und ein großes D gemalt. Drei Nächte lang will die Distillery ihren Abschied feiern, bis Montagvormittag. Eine Party, so lang wie noch nie. „Vielleicht weiß ich erst am Montag, wie sich das jetzt alles anfühlt.“

Die Distillery ist Steffen Kaches Leben, nichts weniger. Der Chef hat seine Frau hier kennengelernt, erzählt er. Vor Jahren, nach der After Hour des Think!-Festivals flog er in seinem eigenen Club die Treppe runter. Eine Schulter war ausgekugelt. Und eine liebe Frau kümmerte sich um ihn, wich nicht von seiner Seite. „Jeder Schmerz bringt irgendwas Schönes hervor“, sagt er heute. Vielleicht ist es ja auch heute Nacht so. Kache will sich in die nächsten Tage mit seiner Frau reinteilen. „Ich werde keine Nacht hier durchmachen“, sagt er. Dafür sei er inzwischen zu alt. Außerdem wartet ein kranker Hund zu Hause.

Hier der kranke Hund, dort der schließende Club. Auch das Think!-Festival gibt es dieses Jahr nicht mehr. Die Kosten seien zu hoch, erklärten die Organisatoren vor einigen Wochen. Die Dinge vergehen. Geht an diesem Wochenende eine ganze Ära zu Ende?

Vorbereitungen zum „Last Dance“ in der Distellery am Standort Südvorstadt. © Quelle: André Kempner

Erst auf die Alte Messe, dann ans Gleisdreieck

Kache will das nicht so ganz wahrhaben. „Jetzt kommt erstmal eine Party. Und dann eine Pause“, sagt er. „Es wird wohl ein halbes Jahr sein.“ Aber dann, ja wirklich, soll die Distillery wiedereröffnen. Auf der Alten Messe steht ein Bau, den Kache so beschreibt: Wände, Dach und Fenster. „Den Rest müssen wir noch herrichten.“ Und dann, vielleicht noch Ende dieses Jahres, schon Wiedereröffnung feiern.

Für den neuen Ort hat der Chef große Pläne. „Wir werden dort Dinge machen, die hier unmöglich waren“, sagt er. Das Gelände ist weitläufig. Kache träumt von Konzerten mit viel Publikum, sogar unter der Woche. Von einem Freisitz, der öffnet, obwohl gar keine Party ist. Dann wird er wehmütig. „Dieser Club hat 30 Jahre lang all die Energie aufgesaugt, von all den Menschen“, sagt er. Die Distillery ist punkiger, überall ein bisschen abgeranzt. Es gibt Stellen, die viel zu eng geschnitten sind, an denen Gäste gar nicht aneinander vorbeikommen. Unzulänglichkeiten, die aber den Charme des Ortes erst ausmachen. „Da verlieren wir auch etwas“, sagt Kache.

„Interim“ heißt die neue Location, inoffiziell. Weil sie eine Zwischenlösung ist. Der ganz große Plan ist, später ans Gleisdreieck zu ziehen. Ein altes Bahngelände hinter dem östlichen Ende von Connewitz. Auch der TV-Club will dorthin. Ebenfalls ein vertriebener Club, vom Eutritzscher Freiladebahnhof, wo sich seither erstaunlich wenig tut.

Blick auf den Freisitz vor dem Eingang zur Distillery. © Quelle: André Kempner

„Sonst überlässt du die Orte den Nazis“

Will Steffen Kache, 49 Jahre, dort immer noch mitmischen? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Geschäftsführer einstelle und den einfach machen lasse“, sagt er. „Eine Erfahrung von 30 Jahren kann man nicht einfach übergeben.“ Maximal zehn Jahre will die Distillery auf der Alten Messe bleiben. In dieser Zeit will er auf jeden Fall noch Chef bleiben.

Es ist ja nicht so, dass er nicht noch andere Pläne hätte. Kache ist Vorstand der LiveMusikKommission, einer Art politischer Arm der deutschen Clubkultur. Er fordert mehr Anerkennung fürs Nachtleben. Als vor zwei Jahren im Deutschen Bundestag beschlossen wurde, dass Clubs nicht mehr bloße Vergnügungsstätten, sondern kulturelle Orte sind, war das auch sein Verdienst. Jetzt fordert Kache ein – Achtung: Kulturraumschutzgesetz. „Ähnlich wie beim Naturschutz“, sagt er. Wer künftig eine Fläche kauft, auf der ein Club steht und dort bauen will, muss dem Club einen neuen Ort finanzieren.

Der Leipziger Corona-Sommer lieferte dem Distillery-Chef gute Argumente. Die Clubs waren zu, also versammelten sich Hunderte in den Parks. Die Sachsenbrücke wurde zum Gewalthotspot. Clubs seien so wichtig wie Gewandhaus und Leipziger Oper, sagte Kache damals. Sie seien „Hochkultur“. Wer mal ein Star werden wolle, fange hier an. „Niemand tritt direkt im Stadion auf.“ Und auf dem Land, führt er aus, seien sie ein demokratisches Instrument: „Es sind Orte, an denen junge Leute reden können, an denen sie Erfolgserlebnisse haben. Sonst überlässt du die Orte den Nazis.“

„Wenn die kommen, gebe ich ihnen Gin Tonic aus“

Am Samstag und Sonntag verwandelte sich die Distillery in einen Kunstmarkt. Menschen ließen sich im Innenhof tätowieren. Am Montag, ab 12 Uhr, ist die Musik dann so richtig aus: Dann will Kache mit vielen Leuten draußen demonstrieren. Das Motto ist auch Kaches Lebensthema: „Clubs are Culture“.

Am Freitag freut sich der Chef auf die bevorstehenden vier Nächte. Eine letzte Frage noch, man muss sie stellen, obwohl sie verrückt klingt: Kommen Depeche Mode nachher noch? Kache lacht, daher kleine Erklärung: Die Band landete am Vormittag im Privtajet in Leipzig, später spielte sie im Stadion vor Zehntausenden. Zweimal, als sie in Leipzig waren, gingen Depeche Mode danach in die Distillery, 1993 und 1998. Kache kannte den Labelmanager.

Diesmal haben Depeche Mode nicht angerufen. „Wir haben keinen Kontakt“, sagt er. Damals, 1993, servierte er Sänger Martin Gore den billigsten Whiskey. Es war der einzige, den er hatte. Ein Jahr nach Cluberöffnung. „Wenn sie heute kommen, gebe ich ihnen einen Gin Tonic aus“, sagt Kache. „Vielleicht sind sie dafür aber auch zu alt.“

Zwei Nächte blieben Depeche Mode in Leipzig. Am Samstag um 14:45 hob ihr Jet, Typ Mitsubishi, in Richtung Bratislava ab. Bei Kache haben sie sich nicht gemeldet. Ob sie zwischendurch heimlich auf seiner letzten, großen Party auf der Kurt-Eisner-Straße waren, bleibt ihr Geheimnis.

