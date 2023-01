Leipzig setzt heute Abend ein Zeichen für Offenheit und Vielfalt in der Stadt. Tausende Menschen wollen sich auf dem Ring versammeln und ihn leuchten lassen. Beim Handwerk in Leipzig geht unterdessen die Sorge um, dass Leistungen bald noch teurer werden.

Leuchten auf dem Leipziger Ring - das war am Montag wichtig

während ich für Sie das Leipzig Update vom Montag schreibe, treffen sich zeitgleich auf dem Ring tausende Menschen, um sich für die Sachsen-Metropole als weltoffene Stadt stark zu machen. „Leipzig leuchtet“ - unter diesem Motto hatten Verbände und Initiativen aufgerufen, um den Ring strahlen zu lassen. Als ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt, sozialen Zusammenhalt in der Stadt und gegen Rechtsextremismus. Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr wird es soweit sein - der Ring soll komplett im Schein von Handys, Taschenlampen und beleuchteten Regenschirmen strahlen. Unter www.lvz.de finden Sie dann bei uns die ersten Bilder vom Abend und den Bericht.

„Zur Identität der Stadt gehören seit jeher Weltoffenheit und Internationalität“: Thomas Nörlich (35), Vertriebsleiter im Marriott-Hotel am Halleschen Tor, ist heute Abend bei "Leipzig leuchtet" mit dabei. © Quelle: Wolfgang Sens

Und damit noch zu einem Wirtschaftsthema: „Mich treibt die Sorge um, dass die Handwerksleistung für Kundinnen und Kunden unbezahlbar wird“, hatte in der letzten Woche Jörg Dittrich, Präsident des Deutschen Handwerks, gewarnt. Klaus Staeubert hat über diese Aussagen und die Situation generell mit dem Leipziger Handwerkerpräsidenten Matthias Forßbohm gesprochen. Und auch der Chef eines Markkleeberger Bauunternehmens sieht durch die Preisspirale gravierende Folgen für die Handwerkerschaft in der Region. Auch Kundinnen und Kunden werde das treffen, billige Alternativen und blühende Schwarzarbeit könnten die Folgen sein, so Forßbohm im Bericht unseres Reporters.

Ungewohnter Job: Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold saß zur Eröffnung der neuen Lidl-Filiale in den Höfen am Brühl mit an der Kasse und bediente freundlich Kunden und Kundinnen. Die Einnahmen aus dieser Aktion werden für Artenschutz-Projekte verwendet. © Quelle: André Kempner

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Er sieht Reformen als Chancen an und nicht als Gefahr. MDR-Verwaltungsratschefin Birgit Dietzel über Ralf Ludwig den einzigen Kandidaten für die Wahl zum Posten des MDR-Intendanten am 13. März.

„Zeitenwende“ im Da Capo: Die Münchner Sicherheitskonferenz veranstaltet in der Plagwitzer Event-Location eine Podiumsdiskussion zu den aktuellen Fragen der Zeit. Neben Sachsens Innenminister Armin Schuster (CD) gehört auch LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa zu den Talk-Gästen, Beginn ist 18 Uhr.

Benefizkonzert im Gewandhaus: Bereits seit 2001 veranstaltet die Elternhilfe krebskranker Kinder das Event zugunsten der Hilfe betroffener Familien der Region. Beginn ist 19.30 Uhr, die Aufführung kann man live im kostenfreien Stream unter www.magischeaugenblicke.de verfolgen.

