Stark gestiegene Energiekosten und Sparmaßnahmen der Regierung: Leuchtreklametafeln wie die Löffelfamilie und das Doppel-M sind aktuell schwer zu betreiben – leuchtet Leipzig bald weniger?

Leipzig. "Mein Leipzig lob' ich mir", der Schriftzug der Baumwollspinnerei oder das Doppel-M sind bekannte Neonschriftzüge in Leipzig. Die Löffelfamilie auf der Feinkost an der Karl-Liebknecht-Straße springt nur an, wenn eine SMS geschickt und dadurch gleich eine Spende von drei Euro gezahlt wird. Das neueste Kunstwerk, ein großes rotes "S", steht seit kurzem am Stadthafen. Wie teuer ist der Betrieb solcher Neonröhren in Zeiten der Energiekrise?