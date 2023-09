﻿Bauarbeiten am Wilhelm-Leuschner-Platz starten: Zwei neue Institutsgebäude entstehen

Leipzig. Gleich mehrere gute Nachrichten gibt es jetzt für die Umgestaltung des Areals Wilhelm-Leuschner-Platz, einer fünf Hektar großen Brachfläche im Herzen von Leipzig. Wohl am wichtigsten dabei: Das Rathaus hat soeben die Baugenehmigung für ein Geschäftshausensemble westlich vom Peterssteinweg erteilt. Zwischen der Propsteikirche und dem Polizeipräsidium darf der Projektentwickler AOC demnach einen Neubau errichten, der laut Geschäftsführer Till Schwerdtfeger bis zu 1000 Arbeitsplätze aufnehmen kann.

„Urbanum 1“ heißt das Vorhaben. Das Investitionsvolumen dürfte bei mehr als 100 Millionen Euro liegen. Im Detail betrachtet geht es dabei um vier Gebäudeteile. Den Löwenanteil der insgesamt 26 000 Quadratmeter Mietflächen bilden „maximal flexible Bürowelten“ auf sieben Vollgeschossen, erläuterte Schwerdtfeger. Im Erdgeschoss komme Einzelhandel hinzu. Der Baustart sei für 2024, die Fertigstellung für spätestens 2027 vorgesehen. Sein Unternehmen AOC stammt aus Magdeburg, gehört aber schon lange zu den wichtigsten Projektentwicklern in Leipzig.

Stadt sichert Elemente des Siegerentwurfs

Laut Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) hat die Stadtverwaltung erfolgreich darum gerungen, dass das nun genehmigte Vorhaben „die wesentlichen Elemente des Siegerentwurfs“ aus einem Architekturwettbewerb von 2020 einhält. „Dies betrifft die Höhe des Gebäudes sowie die Fassadengliederung und -materialität“, sagte Dienberg. „Erfreulich ist zudem, dass mit dem Vorhaben 69 innerstädtische Wohnungen errichtet werden.“

Die Arbeiten für den ersten Neubau auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz haben begonnen. Neben der Windmühlenstraße wirbelt nun ein halbes Dutzend Bagger, um den künftigen Sitz für das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) Leipzig zu schaffen. © Quelle: Jens Rometsch

Die Wohnungen entstehen im hinteren Bereich – unweit der Kita an der Ruth-Pfau-Straße. Die Gewerbeflächen erhalten den besonders hohen Energiesparstandard KfW40, erklärte Schwerdtfeger. Ein Retentionsdach mit begleitender Begrünung ermögliche die Speicherung von Regenwasser. Zur Erholung der im „Urbanum 1“ arbeitenden oder wohnenden Menschen seien auch ein begrünter Hof und Terrassen vorgesehen, außerdem eine Tiefgarage für Fahrräder und Autos.

Für die finale Planung verantwortlich zeichnete das Leipziger Büro Nokera Planning (hieß früher Fuchshuber Architekten). Zuletzt stand an dem Ort Leipzigs größtes Kaufhaus der jüdischen Händler Moritz und Julius Ury. Jedoch wurde dieser Prachtbau 1938 von Nazis stark demoliert und konnte nie wieder als Kaufhaus öffnen. Bei einem Bombenangriff 1943 fiel der Rest in Trümmer. Danach wurde das mehr als 5000 Quadratmeter große Grundstück, das sich genau gegenüber vom Neuen Rathaus befindet, nur noch als Parkplatz genutzt.

Der Siegerentwurf für den neuen Sitz vom Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) stammt vom Büro Henchion Reuter Architekten. Es geht um den spitzwinkligen Bau an der Windmühlenstraße (rechts). © Quelle: Henchion Reuter Architekten

Arbeiten für zwei neue Institutsgebäude

Unterdessen haben am anderen Ende vom Wilhelm-Leuschner-Platz soeben die Bauarbeiten für zwei Wissenschaftseinrichtungen begonnen. Neben der Windmühlenstraße wirbeln nun ein halbes Dutzend Bagger (und andere Maschinen), um eine Grube für den künftigen Sitz vom Leibniz-Institut für Länderkunde auszuheben. 48 Millionen Euro wird das Gebäude samt großer Bibliotheks- und Archivbereiche kosten. Der Umzug der IfL-Forscher, die derzeit in Paunsdorf ansässig sind, soll bis Ende 2025 erfolgen. Das Architekturbüro Henchion Reuter (Dublin und Berlin) hatte 2019 einen Wettbewerb für ihren Neubau unweit der Stadtbibliothek gewonnen.

Den nördlichen Teil vom Wilhelm-Leuschner-Platz nutzt die Firma Rohrbau Halle derzeit, um eine unterirdische Fernwärmetrasse umzuverlegen. Dafür ist auch die Grünewaldstraße in Fahrtrichtung Bayerischer Bahnhof gesperrt. © Quelle: Jens Rometsch

Ebenfalls im östlichen Teil des Leuschnerplatzes wurden zudem die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Instituts Global Hub der Universität Leipzig gestartet. Das bestätigte Raphael John vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Für 34 Millionen Euro errichtet der Freistaat unmittelbar neben der Grünewaldstraße ein Forschungsgebäude, das in Holzbauweise entsteht. Den Architekturwettbewerb hatte 2022 das Leipziger Büro Schulz und Schulz gewonnen. Das Forschungsgebäude soll Mitte 2026 fertig werden und verschiedene Bereiche vereinen.

Aktuell wird für den Global Hub eine große Fernwärmetrasse der Netz Leipzig GmbH verlegt. Die ausführende Firma Rohrbau Halle musste dafür die Grünewaldstraße in Fahrtrichtung Bayerischer Bahnhof für Autos sperren. Sie wird im Straßenbereich noch diese Woche fertig, jedoch schließt sich dann gleich eine Gleisbaumaßnahme der LVB an, die für weitere Einschränkungen des Verkehrs in diesem Bereich sorgen wird.

Annäherung in Rechtsstreit um Eisdiele

Keine Sorgen mehr müssen sich Leipzigs Stadtplaner bezüglich des Bebauungsplans für den Wilhelm-Leuschner-Platz machen. Den hatte der Stadtrat im Juli 2023 beschlossen – seit 19. August ist er rechtskräftig. Am Verwaltungsgericht Leipzig läuft zwar noch ein Verfahren, mit dem ein Privateigentümer einer kleinen Teilfläche am alten Trafohaus gegen Festlegungen einer „öffentlichen Freifläche“ in diesem Bereich vorgeht. Der Eigentümer wollte dort schon vor Jahren eine Eisdiele oder einen anderen gastronomischen Betrieb ansiedeln, was die Stadt ablehnte.

Der Siegerentwurf für den Neubau des Global-Hub-Instituts auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig stammt vom Architekturbüro Schulz und Schulz. © Quelle: Schulz und Schulz

Laut Gerichtssprecher Dirk Tolkmitt haben sich beide Seiten nach einem Ortstermin nun soweit geeinigt, dass die Rechtskraft des Bebauungsplans nicht mehr infrage steht. Demnach gehört das frühere Trafohaus auch künftig zu einer „öffentlichen Freifläche“, in der Gastronomie nicht erlaubt wird. Über einen Schadensersatz für die vergangenen Jahre wollen Eigentümer und Stadt nun separat verhandeln, so der Gerichtssprecher.

