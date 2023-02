﻿Wilhelm-Leuschner-Platz: Umweltschützer protestieren gegen Baumfällungen

Der Lärm von Kettensägen ist seit Montagvormittag auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz zu hören. Eine Fachfirma beseitigt dort 28 Bäume und etliche Hecken. Dagegen protestieren vor Ort Naturschützer und Anwohner.

Leipzig. Mit einer Mahnwache protestieren Leipziger Umweltschützer zur Stunde gegen Fällarbeiten auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr hatte das Rathaus mitgeteilt, dass in der neuen Woche 28 Bäume und 23 Meter Heckenstrukturen im Bereich der Grünewaldstraße gerodet werden sollen. Grund dafür seien der geplante Abbruch von Kellerteilen der früheren Markthalle sowie die Umverlegung einer Fernwärmetrasse. Beides soll in den nächsten Monaten erfolgen, damit der Freistaat Sachsen noch dieses Jahr vor Ort mit dem Bau eines Institutsgebäudes für den Global Hub der Universität Leipzig (mit etwa 500 Arbeitsplätzen) beginnen kann.