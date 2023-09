„Das gibt uns Rückenwind“ – LVZ gewinnt Marketingpreis für Aktion „Ein Licht im Advent“

Leipzig. Die Benefizaktion „Ein Licht im Advent“ der Leipziger Volkszeitung ist mit dem diesjährigen Marketingpreis des Marketingclubs Leipzig in der Kategorie „Engagement“ ausgezeichnet worden. Die LVZ unterstützt mit der Spendenaktion seit 2016 immer in der Vorweihnachtszeit hilfsbedürftige Menschen und gemeinnützige Initiativen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktion „Ein Licht im Advent“ unterstützte lokale Tafeln

Und dank der Vielen, die gespendet haben, auch mit Erfolg: Seit Beginn der Aktion kamen von mehr als 30.000 Leserinnen und Lesern fast eine Million Euro an Hilfen zusammen. „Wir sind sehr dankbar für die Großzügigkeit der vielen Spenderinnen und Spender, die ,Ein Licht im Advent’ seit nunmehr sieben Jahren begleiten und jedes Jahr ein bisschen größer machen. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass unsere Benefizaktion jetzt mit dem Marketingpreis 2023 ausgezeichnet wird“, sagte LVZ-Vizechefredakteur Olaf Majer.

Zum 25. Mal wurden beim Marketingpreis des Marketingclubs Leipzig verschiedene Projekte aus der Stadt und Region für ihre Vielfalt, Kompetenz, innovative Ideen und ihr Engagement ausgezeichnet. Insgesamt 21 Nominierte standen in diesem Jahr zur Auswahl, eine Jury mit 16 Persönlichkeiten aus der Leipziger Wirtschaft bewertete die eingereichten Projekte in den Kategorien „Beste Kampagne“, „Bester (Re)Launch“ und „Engagement“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Den Preis für die beste Kampagne gewannen die Leipziger Verkehrsbetriebe, die sich als besonders „eingängig und plakativ“ hervortat. Sieger für den besten (Re)Launch waren gleich zwei Unternehmen: Die Leipziger Messe GmbH teilt sich mit der Diakonie Leipzig den ersten Platz. Sie wurden für ihre gut auf ihre Zielgruppen zugeschnittenen Konzepte ausgezeichnet.

Benefizaktion der LVZ überzeugt durch Herzblut und klaren Nutzen für die Tafeln

In ihrer Laudatio in der Konsum-Zentrale in Leipzig-Lindenau begründete Dr. Christina Schreiter aus der Jury, warum in diesem Jahr „Ein Licht im Advent“ den Engagement-Preis gewonnen hat. Die Benefizaktion habe sich einem emotionalen Thema gewidmet, das vielen wichtig ist, aber viele vielleicht auch ausblenden. Dabei ging es um die finanzielle Unterstützung der lokalen Tafeln.

„Die Kampagne bleibt glaubwürdig, weil sie für die Sorgen und Nöte betroffener Menschen ehrlich berichtet. Dabei betreibt sie trotzdem kein Betroffenheits-Marketing, das Menschen zur Schau stellt“, so Schreiter. Das, sowie der echte Nutzen, der sich aus der Aktion für die Tafeln ergebe und das Herzblut der Beteiligten, habe die Jury letztlich überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Besondere bei „Ein Licht im Advent“ ist, dass möglichst konkret und vor Ort Menschen in Notlagen geholfen wird oder soziale Projekte in Leipzig und der Region mit den Spenden unterstützt werden. So gab es in der Vergangenheit unter anderem Hilfe für einen Waisenjungen in Grimma, der bei einem schrecklichen Hausbrand seine Mutter und Geschwister verlor. Oder eine Unterstützung für die Obdachlosen-Wohnungshilfe der Caritas in Leipzig.

Auch in diesem Jahr wird wieder gesammelt

Im vergangenen Jahr konnte die LVZ-Spendenaktion der Tafel und ihren acht Ausgabestellen im Raum Leipzig helfen. Fast 340.000 Euro kamen zusammen. Mit dem Geld konnte beispielsweise eine Stelle für einen Koch in Leipzig finanziert oder ein neuer Transporter in Altenburg sowie neue Kühltechnik für die Lebensmittelspenden in Delitzsch und Torgau angeschafft werden.

Auch in diesem Jahr wird die LVZ wieder zusammen mit einem sozialen Partner vier Wochen lang um Spenden für „Ein Licht im Advent“ werben, los geht es diesmal voraussichtlich ab 18. November. „Das wird erneut eine spannende Zeit und eine Herausforderung, damit allen Spendenempfängern geholfen werden kann. Doch mit der heutigen Auszeichnung haben wir einen weiteren Ansporn und Rückenwind, damit auch die Kampagne 2023 gelingt“, so Majer.

LVZ