﻿Lichtspiele des Leipziger Westens: Warm und hell – trotz Krise und Kälte

Leipzig. Es ist kalt, aber die Karl-Heine-Straße leuchtet – keine Selbstverständlichkeit in diesen Krisen-Winterzeiten. "Die Leute brauchen das jetzt", ist sich Eucaris Guillen sicher. Sie ist die Leiterin der Lichtspiele des Westens, die am Samstag zum sechsten Mal in Plagwitz und Lindenau die Nacht erleuchtet haben.

Durch ihre Fenster tragen Anwohner zur wärmenden Atmosphäre bei: mit Licht-Katzen etwa, die sie im Vorfeld oder noch am Abend selbst in einem Workshop im Stadtteilbüro gebastelt haben. Auch viele Kunstschaffende und Gewerbetreibende des Leipziger Westboulevards beteiligen sich: „Wir ziehen um!“, verkündet die Plagwitzer Ballettschule auf diese Weise – nicht ohne mit einem Abschiedstanz Tschüss zu sagen.

Ja, Licht und Wärme sind teuer geworden. Aber zum einen seien hier überwiegend LED-Lampen im Einsatz: „Wir gucken schon, dass wir Energie sparen“, sagt Guillen. Und zum anderen zeigen die Lichtspiele, wie es einem trotz Affenkälte und Dunkelheit auch ohne Strom und Gas wenigstens ein bisschen hell und warm werden kann.

Mit Schokolade zum Beispiel. "Das sind Mini-Heizungen. Sie wärmen von innen", empfiehlt die Schauspielerin, die während eine Vorführung des Theaters aus dem Hut an der König-Albert-Brücke Schoko-Kugeln verteilt. Ihr Kollege erzielt mit den Wunderkerzen, die er verschenkt, einen ähnlichen Effekt, nur eben von außen. Er selbst hingegen spuckt ab und zu Feuer aus seinem Innern. Das heizt vermutlich ebenfalls auf.

Auch Tanzen hält warm

Und dann ist vor dem Westwerk-Verwaltungsgebäude auf einmal Party angesagt: Tanzen hält warm! Dutzende Gäste probieren es aus. Ein Lampion-Umzug setzt sich in Bewegung. Der Schnee reflektiert das Kerzenlicht. „Es ist mal was Neues für den Kleinen“, sagt Anja Schmidt. Die 40-Jährige ist mit Mann und Sohn zum ersten Mal hier. An der Gutsmuthstraße passieren sie eine Feuerschale, über der ein Suppenkessel baumelt. Feuer – noch etwas, das wärmt und erhellt.

Die Psychedelic-Art-Künstlerin Swantje Totaal setzt dagegen auf Liebe. "Ich liebe die Menschen", sagt sie und erklärt damit auch, warum es toll sei, dass die Lichtspiele nach zwei Corona-Ausgaben wieder einigermaßen zwanglos stattfinden und sie hier ihre Kunst aus UV-aktiver Farbe präsentieren kann. Um Liebe ist es auch der Sängerin Josefine Schlobohm vermutlich gegangen, als sie die Lichtspiele an der Schaubühne Lindenfels ein paar Stunden zuvor mit einem Lied von Annie Lennox eröffnet hat. "Universal Child", heißt es und die Schlüsselzeile lautet übersetzt: "Ich kann dich fühlen, überall, du scheinst wie die Sonne" – Kind der Welt, hell und warm.