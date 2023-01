﻿Leipzigs Zoochef kassiert im neuen Lidl in den Höfen am Brühl

Prominenter Start für die neue Lidl-Filiale in den Höfen am Brühl: Zoochef Jörg Junhold sitzt zur Eröffnung am Montag an der Kasse und kassiert die ersten Kunden ab. Am Ende nimmt er sogar noch Geld mit.

Zoodirektor Jörg Junhold sitzt bei Lidl in den Höfen am Brühl in Leipzig an der Kasse.

Leipzig. „Hier kassiert dein Zoodirektor“, steht an Kasse 3. Hinter der Plexiglasscheibe sitzt Zoochef Jörg Junhold (58) im weißen Hemd und schwarzen Jackett. Souverän begrüßt er Kundinnen und Kunden mit einem fröhlichen „Guten Morgen!“, zieht Waren über den Scanner, legt Trennstäbe beiseite, wechselt Geld, sortiert Scheine in die Kasse, gibt Kassenzettel aus.

Lidl ist neuer Bronze-Sponsor des Leipziger Zoos

Der Herr der Tiere hat für den Zoo schon etliche artfremde Einsätze absolviert: eine LVB-Straßenbahn gefahren, die Maurerkelle in die Hand genommen, im Bagger den ersten Baggerbiss vollzogen. „Aber kassiert habe ich noch nie.“ Lidl, seit Anfang des Jahres neuer Bronze-Sponsor des Leipziger Zoos, hatte den Professor eingeladen, es anlässlich der Neueröffnung in den Höfen am Brühl mal zu probieren.

Normalerweise dauert es eine Woche, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, da gehört aber mehr als Kassieren dazu. Junhold geht forsch ans Werk und freut sich, dass das Meiste automatisch über Scancode läuft, was die Arbeit leichter macht. Normalerweise steht er auf der Seite der Kunden, mit seiner Frau und den Kindern teilt er sich das Einkaufengehen auf.

Monika und Hermann Matzke sind überrascht und staunen, dass sie eben beim Einkaufen vom Leipziger Zoodirektor abkassiert worden sind. © Quelle: André Kempner

Kunden staunen über unverhoffte Begegnung mit Jörg Junhold

Butter, Käse, Wurst, alles kein Problem. Aber Brötchen in der Tüte? Obst und Gemüse? Da hilft Constantin Kraus, ein echter Lidl-Mitarbeiter, und zeigt ihm, welche Nummer er auf dem Display antippen muss. Schließlich verabschiedet der Zoochef die Kundschaft auch wieder freundlich mit „Vielen Dank und einen schönen Tag!“

„Das macht er sehr gut, er könnte stellvertretender Filialleiter werden“, schmunzeln Monika und Hermann Matzke, die in der Innenstadt wohnen und den neuen Markt gleich zum Start testen. Sie kaufen Kaffee und Marmelade, Brot, eine Makrele und Schnellkleber, macht 28,73 Euro. „Und die Zoo-Eintrittskarte?“, fragen sie fröhlich den Zoodirektor, der zu ihrer Überraschung ihren Einkauf abkassiert.

3000 Euro für Artenschutz-Projekte des Leipziger Zoos

In 20 Minuten nimmt Leipzigs Zoochef insgesamt 299 Euro ein. Die Summe wird großzügig aufgerundet, und Junhold bekommt sogar Geld mit – einen Scheck über 3000 Euro, die für Artenschutz-Projekte verwendet werden sollen. „Ich hatte Lust darauf, und es hat auch Spaß gemacht“, fasst er seinen Einsatz beim Discounter vergnügt zusammen. „Sie dürfen jederzeit wiederkommen, wir haben ja noch mehr Filialen“, verabschiedet ihn Florian Zille, Immobilien-Leiter der Lidl Vertriebs GmbH. Die 17. Leipziger Filiale wird im März in Dösen in der Chemnitzer Straße eröffnet.