Seit dem 1. März ist die Corona-Schutzverordnung in Sachsen offiziell Geschichte. Nicht weniger als 63 Einzelverordnungen gab es seit Beginn der Corona-Pandemie 2020. LVZ-Newschef Matthias Roth musste sie alle lesen – hat dabei gelitten und gelacht. Letzteres manchmal aus Verzweiflung. Ein persönlicher Abschiedsbrief.

Blick auf die gesammelten Corona-Schutzverordnungen in einem Ordner.

Leipzig. Liebe Corona-Schutzverordnung, ich vermisse Dich schon jetzt ein wenig.

Nicht weil Du mich in den vergangenen drei Jahren so eingeschränkt, sondern weil Du mich immer wieder neu überrascht hast. Das schaffen nicht viele. Du kanntest aber Regelungen, da wäre zuvor kein Mensch draufgekommen. Seit heute bist Du nicht mehr gültig, ins Archiv abgeschoben. Nur noch Liebhaber blättern jetzt in Dir, so wie ich.

Vor allem Deine Anfangszeiten haben mich begeistert. Dabei muss ich sagen, auch Du musstest erst laufen lernen. Im März 2020 kamst Du noch etwas wacklig und dünn daher. Allgemeinverfügung war da Dein Name. Beachtet oder gar ernst genommen hat Dich da kaum einer. Im Gegenteil: Du warst nur Insidern ein Begriff und eine lange Karriere sagte Dir niemand voraus. Wie sich doch alle täuschen sollten.

Erst Kopfrechnen, dann Ausgangssperre

Du hast dann richtig aufgedreht, uns Angst gemacht, für Verwirrung gesorgt und uns oft ratlos zurückgelassen. Und wir mussten eines können: richtig rechnen. Wer darf sich wo treffen und mit wie vielen Personen? Deine Kontaktbeschränkungen hatten es in sich. Höchstens fünf Personen durften es zwischenzeitlich sein, mit Angehörigen eines weiteren Hausstands, Kinder nicht mitgerechnet. Ich gebe es zu, schnell haben wir nicht mehr durchgeblickt. Und jetzt kann ich es ja verraten, manchmal haben wir die Zahl auch knapp gerissen, aber nicht oft und auch nicht mit Absicht. Dafür hatten wir viel zu viel Respekt vor Dir, so neu und gewaltig, wie Du in unser Leben getreten bist.

Und dann Deine Ausgangsbeschränkungen. Nur noch mit triftigem Grund durften wir unsere Wohnungen und Häuser verlassen. Nun gut, der Katalog mit den Ausnahmen war lang. Da war eigentlich für jeden was dabei. Die Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr wirkte da schon bedrohlicher. So etwas kannten wir nur aus Erzählungen der Großeltern oder Katastrophenfilmen.

Bewegungsradius, Kordeln im Supermarkt und „Tanzlustbarkeiten“

Meine drei persönlichen Highlights waren aber der 15-Kilometer-Radius zur Bewegung im Freien, das „Abkordeln“ im Supermarkt, weil nur bestimmte Waren verkauft werden durften. Und das Verbot von „Tanzlustbarkeiten“. Nicht falsch verstehen, ich bin nicht der große Tänzer, aber allein das Wort „Tanzlustbarkeiten“ war einfach klasse. Das klang irgendwie nach früher, nach heiler Welt und guter Laune. Ein bisschen angestaubt und auch ein wenig verrucht. Wie es Petra Köpping, Deine Sozialministerin in Sachsen, immer wieder bei der Vorstellung Deiner neuesten Ausgaben ausgesprochen hat, das war schon einzigartig. Ich habe es geliebt.

Aus dem 15-Kilometer-Radius habe ich mir sogar eine Challenge gebastelt. Es war ja sonst nichts los. Da wollte ich es wissen. Es war der 21. Januar 2021, wie mir meine Gesundheits-App noch heute versichert. Zu Hause in Leutzsch habe ich genau nachgemessen: Wie weit darf ich laufen? Der Radius reichte bis zur Hälfte des Cospudener Sees. Also los.

Nur ein paar Schritte bis zur Illegalität

Es war kein besonders schöner Tag, kalt und wechselhaft mit Schneeregen am Nachmittag. Tee und Stullen hatte ich im Rucksack dabei. Auf dem Weg traf ich nur wenige Menschen, deshalb konnte ich den Cospudener See dann auch komplett umrunden, obwohl ich das eigentlich gar nicht durfte. Das hat sich wie ein illegaler Grenzübertritt angefühlt, immer in Sorge, kontrolliert zu werden. Einen Bußgeldkatalog hattest Du schließlich auch im Anhang. Nach 47.102 Schritten und 32,5 Kilometern war ich dann wieder zurück. Das war nicht ohne.

Liebe Corona-Schutzverordnung, ich habe drei Jahre lang versucht Dich zu verstehen, zu erklären. Ich habe Dich intensiv studiert, Widersprüche in Dir gefunden und einen dicken Ordner mit Dir angelegt. Du warst wichtig, das Virus war schließlich gefährlich. Manchmal hast Du aber auch übertrieben. Nun verlässt Du mich wieder. In letzter Zeit hattest Du Dich schon ziemlich rar gemacht und bereits wieder viel Deiner Mutter, dem Bundesinfektionsschutzgesetz, überlassen. Nun bist Du also ganz weg. Mach es gut und bei aller Sympathie hoffe ich, dass wir uns nie wieder sehen.